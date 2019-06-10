稱不曉得反送中被罵翻！韓國瑜緊急發表6點聲明、3個不容懷疑決心

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

由香港民間人權陣線發起的「反送中遊行」，9日有上百萬人站出來上街抗議，受到國際矚目，不過表態宣布參加國民黨總統黨內初選的高雄市長韓國瑜第一時間被問及此事，是以「不知道、不曉得」帶過，引發爭議；不僅被民進黨新系大老林濁水、立委王定宇酸爆，網友也傻眼，對此，韓國瑜10日上午透過新聞局回應6點說明、3個不容懷疑的決心。

▲高雄市長韓國瑜9日被問反送中問題卻回不曉得。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜9日參加愛河龍舟嘉年華活動，被問到反送中遊行的問題。對此，韓國瑜以「我不知道啊，我不曉得」9個字簡短回應，這答案讓不少人很訝異，香港反送中大遊行規模之大，備受國際關注，因此此話一出，引來不少批評。

韓國瑜10日上午透過新聞局發出6點聲明，包含期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定，以及提到，中華民國作為一個主權國家與香港在過去歷史與政治現實完全不一様，絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制不論實施成功或失敗都不適用於台灣。「我們雖然對民進黨執政沒有信心，但是對台灣的民主與人民充滿信心」。

最後韓國瑜表達「3個不容懷疑的決心」，包含「捍衛中華民國的決心不容懷疑」、「捍衛台灣民主制度的決心不容懷疑」、「捍衛台灣生活方式的決心不容懷疑」。

關於香港反送中運動韓市長回應內容如下：

（1）香港的法治一向備受香港社會與各界關注。

（2）根據香港基本法，香港擁有司法終審權。

（3）法冶、廉能、自由化、效率是香港經濟發展的四大支柱。

（4）我們期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定。

（5）中華民國作為一個主權國家與香港在過去歷史與政治現實完全不一様。絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制不論實施成功或失敗都不適用於台灣。我們雖然對民進黨執政沒有信心，但是對台灣的民主與人民充滿信心。

（6）在此，我要表達「三個不容懷疑的決心」：

1.捍衛中華民國的決心不容懷疑

2.捍衛台灣民主制度的決心不容懷疑

3.捍衛台灣生活方式的決心不容懷疑