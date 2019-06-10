韓國瑜不知香港「反送中」　賴清德：今天投韓、明天投降

▲賴清德10日掃街行程來到第2天，他狠批韓國瑜竟不知香港「反送中」遊行。（圖／賴清德辦公室提供，下同）

地方中心／雲林報導

民進黨總統初選參選人賴清德「壯大台灣車隊」掃街行程來到第2天，10日陸續抵達雲林、彰化、台中、苗栗，他一早前往北港朝天宮和武德宮參拜時，嚴厲斥責中國不顧香港百萬人站上街頭，欲強行通過香港「逃犯條例」，呼籲全國鄉親要一起聲援香港；此外，對於韓國瑜不知香港「反送中遊行」，賴清德狠批「今天投韓、明天投降」。

香港團體在9日號召民眾上街頭，反對修訂《逃犯條例》（又稱「反送中」），遊行人數據稱達103萬人。賴清德表示，看到香港超過一百萬人走上街頭，反對通過「逃犯條例」，中國不僅剝奪香港的言論自由和集會結社自由，現在又想利用「逃犯條例」進一步運用司法控制香港的民眾，要求中國停止暴行，並呼籲所有人勇於站出來替香港發聲。他指出，「一旦香港進入共產專政的統治範圍，對台灣也會連帶影響，台灣的自由民主人權是香港的明燈，我們應該展現勇氣，聲援香港爭取民主自由人權的生活方式，這應該是我們共同使命。」

▲賴清德10日陸續抵達雲林、彰化等地，不斷強調唯有自己有能力守護台灣。

賴清德強調，堅決反對一國原則，反對一國兩制，反對和平協議，「台灣絕不能做第二個香港和西藏，今天香港爭取一國兩制都不可得，中國怎麼可能承諾台灣和平，我們要認清中國併吞台灣的事實，絕不能對中國有一廂情願的想法，這是明年總統大選最大的關鍵處，唯有賴清德有能力守護台灣。」

而對於香港百萬民眾上街抗議《逃犯條例》引起國際關注一事，韓國瑜日前卻表示「我不知道，我不曉得」，稱不知「香港反送中」遊行；對此賴清德痛批「今天投韓、明天投降」、「韓國瑜市長竟然回答他不知道，他不是不知道，是不敢批評中國，這種狀況下，怎麼寄望韓國瑜守護台灣，請大家『支持清流戰勝韓流』，讓賴清德守護台灣。」

此外，賴清德也不忘酸台北市長柯文哲，「柯市長竟然也說出和韓市長大同小異的話『不要理他就沒事』，今天香港人民也沒有去招惹中國，中國既定政策就是想控制香港，同樣的道理，即便台灣不招惹中國，他同樣想併吞台灣。」他再次強調自己是民進黨黨內唯一立場堅定、能守護台灣自由民主的人，「明年總統大選，民進黨黨內只有立場堅定的賴清德，可以打敗國民黨的候選人，堅定維護台灣自由民主人權的生活方式。」

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