華聞快遞／廣東頒布首個「殭屍企業」司法處置工作指引

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》廣東頒布首個「殭屍企業」司法處置工作指引

近日，廣東省高級人民法院正式頒布全國首個《關於「殭屍企業」司法處置工作指引》，幫助審理「殭屍企業」破產和強制清算案件提供規範性指引。據了解，廣東法院充分發揮破產重整的拯救功能，以及破產清算和強制清算的退出功能，挽救有市場前景和生存價值的「殭屍企業」，讓不符合市場需求和產業政策的「殭屍企業」退出市場。（中新社）

《山東》山東全面實施市場准入負面清單制度

山東省政府辦公廳日前印發通知，針對做好市場准入負面清單制度全面實施工作進行部署安排。據悉，市場准入負面清單制度實施情況的跟蹤監測與評估每季匯總一次，6月底前完成「三個全面清理」工作。（中新社）

《四川》四川在中國率先實施扶貧審計「兩統籌」

為優化資源配置、避免重複交叉審計，審計署成都特派辦和四川省審計廳日前共同制定了中國首個扶貧審計「兩統籌」操作指引，從六個方面統籌扶貧審計項目和審計組織方式，提升審計監督整體效能，努力實現扶貧審計全覆蓋。（中新社）

《北京》北京不動產抵押權註銷登記今起可上網辦理

繼不動產登記領域推出「一窗辦理」、「一網通辦」、網上支付登記費等多項措施後，北京不動產登記領域又出便民利企新舉措。6月10日起，不動產抵押權註銷登記可以上網辦理。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《遼寧》遼寧省今年搭建多元化住房供給體系

遼寧省住建廳指出，今年遼寧省將以解決新市民住房問題為主要出發點，加快推進租賃住房建設，切實增加有效供應。到今年底，各市要完成本年度租賃住房供應計劃，瀋陽市、大連市租賃住房年度供應規模佔住房建設計劃的比例達到8%，其他市達到4%以上，讓新市民「住有所居」。（中新社）

《廣東》深圳雲計算產業規模超800億元 相關企業達700家

深圳市副市長王立新5日在「深圳·選擇不凡－華為雲城市峰會2019」活動上致辭時表示，深圳正著力推動大數據、雲計算發展。2018年，深圳雲計算產業規模超過了800億元，同比增長33%，擁有包括華為、中興通訊、騰訊等在內的約700家雲計算企業。（中新社）

《河北》2018年河北省人力資源服務業年營收超過233億元

河北省人力資源和社會保障廳5日透露，截至2018年底，河北省人力資源服務機構達1500家，全年營業收入超過233億元（人民幣）。（中新社）

《江蘇》江蘇加快5G建設發展

江蘇省近日頒布加快推進5G網路建設發展的若干政策措施，從佈局規劃、設施建設，以及推進5G應用與產業發展等多個方面，為加快進入5G時代助力。（中新社）

▼江蘇省。（圖／CFP）