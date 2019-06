中美談判破裂後「首次會談」　美財長會晤易綱：雙方坦率討論貿易議題

▲美國財政部長梅努欽出席G20財經領導人會議。(圖/達志影像/美聯社)

記者朱世凱/綜合報導

美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)昨(9)日在推特發文表示,他與中國人民銀行行長易綱針對貿易議題進行了「坦率」及「建設性」的討論。這是自從上(5)月初美中貿易談判破裂以來,美中高層官員首次面對面的會談,不過中國目前尚未對這場會晤做出相關評論。

據《美國之音》(VOA)報導,梅努欽與易綱9日在日本福岡舉行的G20財經領導人會議上進行會晤,他還在推特上附上與易綱微笑握手的照片;不過梅努欽在會面不久前說,這次與易綱的會晤「不會有重大宣布」,他只是討論一般性的貿易議題,跟停滯不前的美中貿易談判沒有太多關係。

他也說,美中貿易糾紛的「主要進展」將取決於6月底的二十國集團峰會(G20 Summit)。外界猜測,美國總統川普和中國國家主席習近平將在日本會晤,不過這項消息目前還未證實。

梅努欽再指,「如果中國願意回到談判桌來並且達成一個真正的協議,那我們將進行談判;若中國不這麼做,我們將採取我們的計劃,那就是施加更多的關稅。」川普6日在法國接受訪問時也說,他會在未來2個星期,或是日本二十國集團峰會後決定,是否再對3000億美元中國輸美商品加徵關稅。

Had constructive meeting with PBOC Governor Yi Gang, during which we had a candid discussion on trade issues. pic.twitter.com/xOHghqWkF9