中美談判破裂後「首次會談」　美財長會晤易綱：雙方坦率討論貿易議題

▲美國財政部長梅努欽出席G20財經領導人會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨（9）日在推特發文表示，他與中國人民銀行行長易綱針對貿易議題進行了「坦率」及「建設性」的討論。這是自從上（5）月初美中貿易談判破裂以來，美中高層官員首次面對面的會談，不過中國目前尚未對這場會晤做出相關評論。

據《美國之音》（VOA）報導，梅努欽與易綱9日在日本福岡舉行的G20財經領導人會議上進行會晤，他還在推特上附上與易綱微笑握手的照片；不過梅努欽在會面不久前說，這次與易綱的會晤「不會有重大宣布」，他只是討論一般性的貿易議題，跟停滯不前的美中貿易談判沒有太多關係。

他也說，美中貿易糾紛的「主要進展」將取決於6月底的二十國集團峰會（G20 Summit）。外界猜測，美國總統川普和中國國家主席習近平將在日本會晤，不過這項消息目前還未證實。

梅努欽再指，「如果中國願意回到談判桌來並且達成一個真正的協議，那我們將進行談判；若中國不這麼做，我們將採取我們的計劃，那就是施加更多的關稅。」川普6日在法國接受訪問時也說，他會在未來2個星期，或是日本二十國集團峰會後決定，是否再對3000億美元中國輸美商品加徵關稅。