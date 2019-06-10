　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中美談判破裂後「首次會談」　美財長會晤易綱：雙方坦率討論貿易議題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國財政部長梅努欽出席G20財經領導人會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長梅努欽出席G20財經領導人會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨（9）日在推特發文表示，他與中國人民銀行行長易綱針對貿易議題進行了「坦率」及「建設性」的討論。這是自從上（5）月初美中貿易談判破裂以來，美中高層官員首次面對面的會談，不過中國目前尚未對這場會晤做出相關評論。

據《美國之音》（VOA）報導，梅努欽與易綱9日在日本福岡舉行的G20財經領導人會議上進行會晤，他還在推特上附上與易綱微笑握手的照片；不過梅努欽在會面不久前說，這次與易綱的會晤「不會有重大宣布」，他只是討論一般性的貿易議題，跟停滯不前的美中貿易談判沒有太多關係。

他也說，美中貿易糾紛的「主要進展」將取決於6月底的二十國集團峰會（G20 Summit）。外界猜測，美國總統川普和中國國家主席習近平將在日本會晤，不過這項消息目前還未證實。

梅努欽再指，「如果中國願意回到談判桌來並且達成一個真正的協議，那我們將進行談判；若中國不這麼做，我們將採取我們的計劃，那就是施加更多的關稅。」川普6日在法國接受訪問時也說，他會在未來2個星期，或是日本二十國集團峰會後決定，是否再對3000億美元中國輸美商品加徵關稅。

ET快訊
紅襪「老爹」歐提茲遭槍擊！　中彈送醫急救
國民黨公布韓國瑜、郭台銘等5人納初選　7/16宣布民調
女星登紅毯「幾乎沒穿」…官員氣炸要罰！昆凌2.0：我穿得很美

關鍵字：中美貿易,貿易戰,梅努欽,易綱,川普,習近平,G20

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲入」當場噴血染紅滿地

影／男嬰剛誕生！22歲未婚媽「忍痛自剪臍帶」3樓扔下…他卡2F哭出第一聲

1歲就懂玩手機！女童2歲半近視飆破900度　醫曝「恐怖7症狀」：回不去了

單親家庭出生…男友媽「狂嫌她身分+工作」：敢見我就拿棍子轟出去！

慎入／盆栽每晚發吱吱怪聲！他超挫找人挖開…「謎樣異形」瞬間扭動竄出

白衣男穿「緊身內褲」逛超市！她一轉身見下面超大包羞炸：該注意什麼？

裸背曝曬3hrs！他解衣實測「18款防曬產品」　網一看笑噴：黑色膠帶完勝

美軍五大「最糟武器」出爐！ F-35、福特級航母都上榜

影／踮腳拿泡麵…短裙女險露「白皙翹臀」　網激動：跪求正面照！

淡水吃日料！2外國客買單見「10%服務費」氣炸：不能強迫我們付　店員傻了

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

先割肉再「丟食人魚池」！金正恩官邸設魚缸　學007殘忍處決謀反將軍

港府官員首度回應「反送中遊行」　政務司長：尊重不同意見「譴責衝突」

攻頂聖母峰24次！「超級雪巴」揭死亡之謎：初學者低估危險性

中美談判破裂後「首次會談」　美財長會晤易綱：雙方坦率討論貿易議題

拒絕交出權力！蘇丹血腥鎮壓平民　118示威者死亡引爆大罷工

「百萬人白衣塞滿街」香港反送中遊行　外媒關注：主權移交後最大示威

女星登紅毯火辣「渾圓蹦出」…官員氣炸要重罰！越南昆凌：我穿得很漂亮

影／「玩躲貓貓」2男童藏進舊冰箱…門一關上遭鎖死！5hrs後發現窒息亡

103萬人上街「反送中遊行」　港府回應：逃犯條例12日如期審議

美財長：美中貿易協議若順利談成　川普可能對華為鬆綁禁令

先割肉再「丟食人魚池」！金正恩官邸設魚缸　學007殘忍處決謀反將軍

少吃甜飲！　飲用含糖飲料者會增加61％新陳代謝症候群風險

歐洲百年交響樂團即興快閃、與台灣男童聯彈　路過遊客：賺到了！

交通部擬「ABC計畫」反制罷工　空服工會怒了：失去中立還打壓工會

詭異留言「被XX後懷孕」！豔星車站持刀襲擊男子　目擊者嚇：看到骨頭

滯留鋒接近中　吳德榮：明日起至周五前慎防致災性降雨

媽寶歐告超愛跟！副駕駛座塞好塞滿　幾分鐘後嚇到「隱形」

小老闆娘離婚追討145萬薪資　「少了一張紙」讓她連輸兩次

考考眼力！左右2球顏色其實「一模一樣」...都是薄荷綠

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫..

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

女童腸子被泳池吸出　10年近況..

19歲Uber外送員等待背影 ..

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

電玩直播主14年沒清房間　挖出..

10歲兒緊抓欄杆痛哭哀求　仍被..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

準新娘被求婚後遇車禍　砂石車翻..

妻子沒子宮！妹妹借肚生下可愛男..

港府回應遊行：逃犯條例12日如..

港示威者佔馬路遭警驅趕　逾百人..

更多熱門

相關新聞

謝金河：川普正聯合次要敵人，打擊主要敵人

近期中國大陸與美國關係的摩擦逐漸增多，財信傳媒董事長謝金河認為，美國總統川普正進行「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的合縱連橫策略，他更列出4大重點分析當前的雙方關係，稱現在大陸與美國正處於敵對狀態，雙方都努力尋找盟友。

美財長：川普可能對華為鬆綁禁令

希拉蕊：通俄門報告必有兩大結論

半導體因貿易戰放緩　封測廠迎轉單

習近平稱川普是「自己的朋友」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

Eason忍N年控他出外景霸凌！

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

超合！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

馬如龍一生救豬哥亮3次！

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不曉得

大學最易脫魯科系　老司機專業回應了

韓粉凱道街訪遭控造假　短髮正妹現身回應了

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面