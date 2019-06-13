前五月對美出口降9.6%　陸商務部：貿易戰重大原則絕不讓步

▲中美貿易戰影響大陸外貿表現，圖為上海洋山深水港四期。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸商務部今天發布對外貿易情況，其中今年1到5月進出口總額12.1兆元人民幣，年增4.1%，但同期對美出口下降9.6%，自美進口總額則年減29.6%。商務部發言人高峰表示，這是美方單方面升級貿易摩擦的結果。他強調，若美方持續升級貿易摩擦，「我們將奉陪到底」，強調中方在重大原則絕不會讓步。

商務部公告數據顯示，據海關統計，今年1到5月大陸進出口總額達12.1兆元（人民幣，下同），年增4.1%。其中，出口6.5兆元，年增6.1%；進口5.6兆元，年增1.8%；貿易順差方面，則大幅擴大45%，達到8933.6億元。





▲大陸商務部發言人高峰 。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

因此高峰強調，雖今年1到5月，對美進出口下降9.6%，但國際市場佈局更加多元。與「一帶一路」沿線國家貿易規模進一步擴大，進出口增長9%。與歐盟、東盟、俄羅斯和巴西等進出口額分別增長11.7%、9.4%、10.0%和11.2%。

高峰還特別點出，今年前5個月，中國自美國進口是495.7億美元，年減29.6%，是今年以來已經連續第5個月下降。他說，這是受美國單方面升級貿易摩擦的影響，美國的產品競爭優勢下降，企業預期不穩，正常的經營活動受到了干擾，「這種情況再次說明，貿易戰沒有贏家，對美國經濟和世界經濟都可能帶來衰退性的影響」。

至於外界認為中方一直蓄勢待發的對美「殺手鐧」—稀土牌，由於今年5月中國對外稀土出口量月減16%，引發國際高度關注，但面對媒體提問，高峰僅簡短表示，這是市場變化的結果，稱「中方沒有採取新的管理措施」。

▲貿易戰如何影響全球經貿情勢，全世界都在看。（圖／路透社）

但就中美雙方貿易摩擦不斷升級的情況，高峰強調，中方堅決反對美方的單邊主義、霸凌主義做法，對於貿易戰的立場，我們是一貫的、明確的。他說，「我們不想打，但也不怕打」。如果美方一意孤行，繼續升級貿易摩擦，我們將奉陪到底。合作有原則，談判有底線，中方在重大原則問題上決不會讓步。

高峰還列舉數據，顯示中美貿易爭端下，中國經濟表現仍相當穩健，包括今年前五月，全國新設外商投資企業1萬6460家，實際使用外資3690.6億元，年增率6.8%，外資仍青睞投資中國；與此同時，中國境內投資者共對外實現3011.5億元規模的非金融類直接投資，年減1%，相關數據仍表現持穩，顯示中國對外貿易、投資往來合作穩定。