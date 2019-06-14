　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮發言人桑德斯月底離職！回老家阿肯色州　川普挺「選州長」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮發言人桑德斯將於本月底離職。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普的強力擁護者、白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）將在本月地離職，川普在推特上宣布了這項消息但並未宣布繼位者人選。川普還表示，希望桑德斯能競選阿肯色州州長。

川普在推特上表示，經過3年半一起工作後，優秀的桑德斯將要在本月底離開白宮，之後會回到其家鄉阿肯色州，「她是個非常特別的人，並且才華出眾，出色地完成這份工作，我希望她接下來可以競選阿肯色州州長，她會是個非常棒的人選，桑德斯，謝謝妳把這份工作做得這麼好」。

桑德斯隨後也在推特上回應，「我真的很幸福，並且會用遠感謝川普總統給我機會，我對於他的成就感到驕傲，我愛總統以及我的功過，不過我此生最重要的工作就是當個母親，而現在是回家的時候了，謝謝你總統先生！」

川普在下午的活動開始前，也簡短宣布桑德斯離職的消息，並邀請桑德斯上台，其他白宮員工一同鼓掌致意。川普稱讚桑德斯「堅強又善良」，她則語帶哽咽發表自己的作為白宮發言人的最後一次談話。

《紐時》報導，桑德斯在川普宣布離職消息的前一小時，告知她的員工們要離職的消息，目前還未宣布繼任者人選，但不論下一任發言人是誰，都要與川普一起共度競選總統連任的時期。

在過去三年半的期間，桑德斯一直被視為川普的強力戰友，也是少數還在白宮任職的川普競選團隊成員。她也打破過去的傳統，取消白宮美日的例行簡報會議，到今日為止，她已經94天沒有開正式的簡報會，在此期間，通常發聲的都是川普本人。此外，每當川普陷入風波時，桑德斯常常會上福斯新聞的節目，替總統辯護。

ET快訊
阿翔偷吃謝忻內幕！網驚爆「故意被拍」逼離婚
「豪大雷雨彈」襲高屏！20縣市警報齊發　撐過今天就放晴
快訊／IG大當機！照片卡死「限動全消失」空白故障…全球網友崩

關鍵字：白宮發言人,桑德斯,川普,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國兩黨合推《香港人權及民主法案》內容曝光　「凍結涉案人士資產」

快訊／IG大當機！照片卡死「限動全消失」空白故障…全球網友崩潰淚

阿曼灣油輪遭襲！中油載運「7萬5000噸輕油」全毀　美國秒怪罪伊朗

白宮發言人桑德斯月底離職！回老家阿肯色州　川普挺「選州長」

在浴室用手機肇禍？　俄「最性感女賭神」意外觸電死

阿曼灣油輪發生什麼事？　2艘船突然遭襲擊…船長下令棄船逃

秒懂「石油腦」是什麼！　中油貨輪阿曼灣遇襲…7.5萬噸報銷

布朗大學：美軍是全球溫室氣體排放最多的單位

慘遭強暴、斬首！章瑩穎案開庭...檢方揭殘忍「犯案過程」

應美國要求　英國批准引渡亞桑傑周五聽證

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

桃園車行挾9人質！歹徒持5把槍　囂張舉槍對外盲瞄...警匪對峙5hrs

美國兩黨合推《香港人權及民主法案》內容曝光　「凍結涉案人士資產」

快訊／IG大當機！照片卡死「限動全消失」空白故障…全球網友崩潰淚

阿曼灣油輪遭襲！中油載運「7萬5000噸輕油」全毀　美國秒怪罪伊朗

白宮發言人桑德斯月底離職！回老家阿肯色州　川普挺「選州長」

在浴室用手機肇禍？　俄「最性感女賭神」意外觸電死

阿曼灣油輪發生什麼事？　2艘船突然遭襲擊…船長下令棄船逃

秒懂「石油腦」是什麼！　中油貨輪阿曼灣遇襲…7.5萬噸報銷

布朗大學：美軍是全球溫室氣體排放最多的單位

慘遭強暴、斬首！章瑩穎案開庭...檢方揭殘忍「犯案過程」

應美國要求　英國批准引渡亞桑傑周五聽證

副總統人選條件曝光！韓國瑜：我總部會放高雄　這是對市民的承諾

40歲停經≠卵巢早衰！　常做「這5件事」提早進入更年期

作風特別讓黨內有人「不喜歡他」　韓國瑜：令狐沖也不被喜歡

只有1%的人滿分！英國的「色彩敏感度」測驗　你對了幾題？

退休女師：我有18％，每月利息20萬　借信用卡狂刷騙走270萬

「豪大雷雨彈」襲高屏！20縣市警報齊發　撐過今天就放晴

台廈美食大PK！薑母鴨、蚵仔煎都「乾吃」顛覆刻板印象

女孩愛的不是他的帥！偷心大盜星座男Top5　天蠍大男人征服情海

美國兩黨合推《香港人權及民主法案》內容曝光　「凍結涉案人士資產」

快訊／IG大當機！照片卡死「限動全消失」空白故障…全球網友崩潰淚

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

國際熱門新聞

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全..

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

日公司油輪也遇襲　砲彈擊引擎室

快訊／IG大當機…全球網友崩潰..

19歲Uber外送員等待背影 ..

印度31童吃荔枝染急性腦炎死亡

佔領華爾街遭警打傷將獲賠逾1億

獅虎319kg溫馴巨獸　網知真..

酪梨冒充手榴彈　男5天搶兩銀行

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

阿曼灣油輪遭襲　美國秒怪罪伊朗

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

中油租船遇襲　7.5萬噸石油腦..

阿曼灣事件始末　2艘油輪遭攻擊..

更多熱門

相關新聞

美國兩黨合推《香港人權及民主法案》

香港政府準備修正《逃亡條例》，引起百萬群眾上街抗議，並進而演變成暴力衝突。美國共和、民主兩黨共13位國會議員13日正式向參、眾兩院提交《香港人權及民主法案》（HK Human Rights & Democracy Act），要求美國政府重新審視香港的自治程度，評估香港的經貿待遇以及設立懲罰機制，包括禁止涉事官員入境美國及凍結其在美國之資產。

阿曼灣油輪遭襲　美國秒怪罪伊朗

嚇阻俄羅斯！川普承諾波蘭將增派1000美軍

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘這樣說

白衣天使器捐　百位同事列隊致意

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

最容易日久生情星座TOP 5

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

屏科大闖紅燈罰200　學生怒：法源？

謝忻道歉信引論戰！網分析目的

子瑜出道4年終於剪劉海！　粉絲激動：超仙

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

「叫你爸不要護翔忻」小禎高EQ回應

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面