影／國5北上爆車潮「時速不到30公里」　下午2點9大地雷路段塞到晚上

記者賴文萱／台北報導

端午連假收假日，國5從上午9點開始陸續湧現北上車潮，上午11時宜蘭到頭城北上路段車速不到30公里，高公局預估至少要到晚上6、7點才會疏解。高公局提醒，今日國道總延車公里為112百萬車公里，是平常日87百萬車公里的1.3倍，下午2點起「9大地雷路段」會開始塞，建議北向用路人把握上午時段出發，以節省回家的寶貴時間。

▲端午節收假日，國5上午出現北返車潮，宜蘭-頭城北上車速平均24公里。（圖／翻攝高公局路況網）

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▲端午收假日，上午開始國5北上路段已經開始湧現車潮，時速不到30公里。（圖／翻攝自高公局網頁）

高公局交管組科長蔡明哲表示，國5早上9點左右車流量開始變多，坪林路段又遇上出現故障車，導致外側車道一度封閉，提早開始塞車，截至上午11點，宜蘭到頭城北上路段車速不到30公里，預估會一路塞到晚上6、7點才會疏解。

另外，下午2點開始，國道9大地雷路段也會開始出現車潮，包含國1下午北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3下午北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5下午北向頭城（台9礁溪轉運站）－坪林、舊正-霧峰系統。

▲▼6月9日北部、中部國道北上車流量預報圖。（圖／高公局提供）

端午節連假重點易壅塞路段一覽表

6/9（日）

國1

●下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

●下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

●下午北向

12-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

●下午西向

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

