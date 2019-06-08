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收假日提早北上！國道避開「9大地雷路段」　國5行車時間多7倍

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲用路人避開塞車路段、時段，準備迎接上班日。（圖／記者陳家豪攝）

記者胡順惠／台北報導

今天是連假第二天，國5北上湧現收假車潮，頭城到坪林時速不到40公里。高公局預估，明（9）日國道總延車公里為112百萬車公里，是平常日87百萬車公里的1.3倍，下午將有「9大地雷路段」，建議北向用路人儘量於上午時段出發，以節省回家的寶貴時間。

9大地雷路段包含國1下午北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3下午北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5下午北向頭城（台9礁溪轉運站）－坪林、舊正-霧峰系統。

請繼續往下閱讀...

高公局表示，明日北向交通量可達64百萬車公里，為平日的1.5倍，相關疏導措施包含，14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3竹南北向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩…等。

▲▼端午連假國道疏運措施一覽。（圖／交通部提供）

▲端午連假國道疏運措施一覽。（圖／交通部提供，點圖可放大）

端午節連假重點易壅塞路段一覽表

6/9（日）

國1
●下午北向
15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）
15-20 時南屯-后里（4倍）
16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3
●下午北向
16-18 時關西-大溪（4倍）
16-18 時大山-香山（4倍）
16-18 時竹山-中興（3倍）
16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5
●下午北向
12-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）
●下午西向
16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲▼6月9日北部北上預測。（圖／高公局提供）

▲▼6月9日北部、中部北上預測。（圖／高公局提供）

▲▼6月9日中部北上預測。（圖／高公局提供）

避免民眾返鄉塞車過久，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局提醒，民眾可多加利用公共運輸，如要自行開車上路可利用 1968App 查詢即時路況，事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，國道交通有賴國人多加遵循疏導措施與配合分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

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關鍵字：端午連假,端午節疏運,端午節交通措施,國道,高公局

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