下午將提前出現北返車潮！「4大地雷路段」塞到爆　國5高乘載管制

▲國1北上351.5k發生事故，車潮回堵4公里。（圖／高公局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

時間來到端午連假第二天，今（8）日國道全線總延車公里為37.7百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。高公局提醒，下午可能會提前出現北返車流，壅塞路段將出現在國1北上新竹系統至竹北、國3北上關西至大溪、大山至香山、國5北上頭城至坪林路段，其中國5頭城至坪林路段可能塞到晚上，將於14至21時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制。

高公局表示，昨（7）日總延車公里為113.7百萬車公里，為年平均平日 （87百萬車公里）的1.3倍；本日0至5時總延車公里為4.6百萬車公里，為年平均平日（3.6百萬車公里）之1.3倍；截至上午12時，國道全線總延車公里為37.7百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

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▲國1北上339.2k發生事故，車潮回堵3公里。

西部國道路網上午壅塞路段包括國1北向圓山至五堵；國3南向霧峰至霧峰系統、田寮至燕巢系統等，其餘路段均能維持行車順暢，國道5號上午雙向車流亦能維持行車順暢。高公局建議，用路人可透過旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。

另外，國1北向上午發生2起追撞事故，造成車潮發生回堵。高公局指出，10時31分，國1北向339.2公里發生2小客車追撞事故，占用內側車道，造成回堵約3公里；10時41分，國1北向351.5公里發生3小客車追撞事故，占用內側車道，造成回堵約4公里。

為避免用路人塞車過久，高公局規劃出 4 條長途及 7 條短途替代道路，針對長途部分，建議民眾多利用台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台 61 替代國 1 國 3，轉換道路更好走，； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局提醒，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，另建議北返民眾，可利用上午時段行駛國道，省時又省錢。