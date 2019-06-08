大哥結婚！逼準長媳簽「放棄財產」　她嫁進門4年…婆婆拽臉：妳也要簽

▲準大嫂嫁進門前，被婆婆逼簽放棄財產書！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名人妻抱怨，近日大哥即將結婚，但婆家不喜歡準大嫂，要求先簽下「放棄財產」協議書。最扯的是，嫁進門4年的原PO也掃到颱風尾，婆婆突然拿了一份協議書要給她簽，掀起眾網友怒火，直呼「離婚協議書也可以順便簽一簽！」

原PO在臉書《爆怨公社》透露，老公的哥哥準備要娶妻，但婆家卻對未來媳婦很有意見，「不是很喜歡她」，竟然拿出一份協議書，要求她放棄所有財產，本應該是喜事一場卻搞得如此尷尬，家家有本難念的經，原PO身為小媳婦，也只能站在一旁默默看著這齣戲上演。

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怎料某天，婆婆突然哪根筋不對，竟也丟了一份放棄財產協議書給原PO，「說我的多一條要簽，因為我們已經結婚了，還要簽什麼個別財產！」原PO一臉錯愕，心碎表示，嫁進門4年，從來不曾覬覦婆家半分財產，忍不住咒罵「煩不煩啊！」

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▲網友大罵，婆家太自私！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO的故事讓大批網友拳頭硬了，紛紛抱不平「感覺就是不想讓外人把祖產分掉」、「那叫公婆也簽一份媳婦不需照顧公婆的合約」、「自私的一家人」、「叫婆婆先簽啊！她也是人家的媳婦，而且還是長輩，更應以身作則」、「要簽可以，先給贍養費」、「到底是多有錢」、「所以老公都惦惦不說話嗎？在旁邊看她媽搞這些嗎」、「看到這樣的，感情已減半，讓他兒子單身一輩子好了」、「離婚協議書順便簽一簽」。

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