男女躺地纏綿…響尾蛇後方突襲「3P野戰」　警救人喊別動「男拋下女友急奔」

▲男女纏綿時被響尾蛇盯上。（圖／翻攝自Facebook／Maury County Sheriff`s Department，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

碰到蛇不可驚慌逃跑，但美國田納西州（Tennessee）卻有一名男子在發現有蛇之後，直接拋下剛剛還在纏綿的女友，讓女友跟響尾蛇共處。影片曝光，網友們紛紛直呼要女子換男友了。

綜合外媒報導，莫瑞鎮（Maury County）一名員警亞當席斯克（Adam Sisk）巡邏路過空地，發現一對男女躺地纏綿，但仔細一看，他們身後正有一條響尾蛇緩緩靠近，虎視眈眈的將他們視為獵物。

亞當發現後，下車朝情侶大喊「嘿，不要亂動！」告知他們身後有一條響尾蛇，為了避免響尾蛇驚嚇並攻擊，要他們緩慢朝著自己的方向爬，誰料，亞當話才說一半，男子這時突然起身逃跑，將女友與響尾蛇留在原地。

當地警方將當時影片上傳至臉書，大批網友看到男友逃跑後，紛紛批評「這是什麼男友」、「永遠不要擁抱會把妳留於危險之中的男人」、「該換一位男友了」、「那男的不僅逃了，甚至沒有回頭看一眼女生逃了沒」。

不過報導指出，女子遵照席斯克指示緩慢爬到席斯克身邊，並無受傷，但沒有提到這對男女為何會躺在空地上，席斯克也沒有逮捕他們，最後還送了這對情侶回家。

▲員警話才講一半，男子起身拋下女子逃跑。