我想當警察　高中生問員警：警察的人格特質？

▲憧憬警察夢，4名學子生涯規劃訪員警。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園高中4名畢業後，想當警察、目前就讀高一的同學，利用端午連假，8日到桃園警分局景福派出所拜會。同學們對於警察職業好奇而懷有憧憬，設定了15個題目和員警對話，員警張品莉及周立翔表示，警察工作多為取締性質，易遭民眾誤解而以放大鏡檢視，所以需要一點為社會鏟不平的正義感，才能保有工作的熱度。

目前就讀桃園高中一年級的吳同學等4名學子，8日到桃園警分局景福派出所拜訪，他們對於警察職業好奇而懷有憧憬，於是將課輔報告的題目定為：警察生涯規劃的探討，希望透過與現職員警的對談訪問，更瞭解警察工作的內含，為期待加入警察團隊的同學們，提供更多的資訊與面向。

▲▼憧憬警察夢，4名學子生涯規劃訪員警。（圖／桃園警分局提供）

員警張品莉及周立翔負責接待及接受訪問，吳同學與彭同學擔任訪問工作，其他兩位同學負責錄影，他們預先設定了15個題目，包括：為何選擇當警察、對於警察工作的甘苦談、負面情緒控管等，同學們問到了面對歹徒的攻擊，員警是否會害怕？

員警回應，當然會害怕，但是基於職責還是要面對，每次將歹徒制伏後才會想起危險，同學又問到擔任警察的人格特質，員警不約而同的表示：正義感。因為，警察工作多為取締性質，易遭民眾誤解而以放大鏡檢視，所以需要一點為社會鏟不平的正義感，才能取的心理上的平衡，保有對工作的熱度。

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