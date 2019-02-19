警察「看病不用錢」　鄭文燦肯定行政院推動新措施

▲鄭文燦前往桃園警分局，慰勞該局偵破越南籍移工殺人案有功人員，並頒發破案獎金。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦19日前往桃園警分局，慰勞該局偵破越南籍移工殺人案有功人員，並頒發破案獎金時，肯定行政院推動新措施，希望讓警察「看病不用錢」是很好的起點，另外考量警勤加給多年未調整，建議政府在年改過程中細緻考慮、一併調高，提供警察同仁更好的生活保障。

鄭文燦同時也針對年金改革引發許多警察同仁不滿，提出看法認為，年改的價值及意義是希望讓年金永續，國家付得起、民眾退休領得到，但因退休俸計算警察同仁的本俸較低，受到年改的衝擊更大，因此呼籲政府做好社會溝通，提供現職警察更多的保障。

▲▼鄭文燦前往桃園警分局，慰勞該局偵破越南籍移工殺人案有功人員，並頒發破案獎金。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦指出，桃園外籍移工總人數已達11萬3,827人，是全國移工人數最多的城市，但犯罪率卻是全國最低（平均每萬人17.92人犯罪），必須歸功於市警局團隊對外籍移工包括工作、生活、聚集點等資料的詳細掌握，包括桃園火車站、中壢火車站等移工聚集場所，治安狀況皆十分良好，一旦發生任何事情，警察同仁也能迅速掌握重要線索揪出嫌犯，這是非常不簡單的治安成就，讓移工朋友能安心在市區吃飯、逛街，或是與同鄉交流聯誼。

鄭文燦也說，桃園過去在移工治安課題表現優異，希望未來能借重新任警察局長陳國進的豐富經驗，讓治安表現更上層樓。桃園區於17日凌晨發生外籍移工鬥毆傷亡事件，桃園警分局獲報後立即比對監視器錄影畫面，不到24小時就找出涉案移工身分，並在當天晚間將7名涉案移工全部逮捕歸案，因破案神速，市長鄭文燦特地前往頒發破案獎金，以示肯定。