老人和女兒去買東西走失　5公里外發現…他掉在田裡

▲桃園警分局在富國路發現掉落田裡走失老人。（圖／桃園警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

廖姓女子開車從桃園市新屋區載父母來桃園區購物，不料，卻發現失智的父親竟不見了，心急報警協尋，數小時後，經警方通知，父親掉落在距購物地點約5公里遠的桃園區富國路農田，經好心民眾拉起時，全身衣服濕透、不停發抖…廖女相當感謝警民及時發現父親，否則深夜低溫，後果不堪想像。

桃園警分局23日指出，該局埔子派出所巡左吳建葦及警員謝瑋倫，23日凌晨2時許，接獲民眾報案表示，有位老先生跌落在富國路的農田裏，請警方派員協助處理。員警趕到現場，熱心民眾已經將該位老翁拉起來。

民眾表示，他們要到釣蝦場釣蝦，停車時發現田裏躺著一個人，趕緊把他拉起來，並立即報警，趕到現場的吳員見老先生因為衣服濕透，全身發抖、手腳冰冷，已經呈現失溫狀態，立刻脫下外套給他穿上。員警想起剛才有位廖小姐到所內報案，表示跟父母親到桃園購物時，父親不慎走失了，請警方幫忙協尋，而該位老翁與廖小姐形容父親的特徵極為相符，經過確認無誤，立即將廖老先生送返所內與家人相聚。

▲警方載走失老人回派出所。（圖／桃園警分局提供）

廖小姐表示，她在22日晚上從新屋載父母到桃園力行路購物，不料，卻發現父親不見，當時非常著急，立即報警協尋，竟在距力行路約5公里的富國路上一處農田發現父親，幸好有警方協助找回父親，否則後果不堪想像。