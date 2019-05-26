兒被綁架！婦誤信詐騙梗報案哭求救　警查證：他在上班中

▲沈姓婦人神情緊張到派出所報案「兒被綁架」。（圖／桃園警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「警察先生，我的孩子欠債被綁架了，快救救我的孩子吧！」桃園警分局埔子派出所26日指出，一名沈姓婦人25日下午4點多，神情緊張進入派出所，看到員警放聲大哭道，她接到電話表示兒子欠錢，現在他們手裡，要婦人籌錢贖人；經員警循線了解，沈婦的兒子「正在公司上班」，沈婦得知是詐騙伎倆，瞬間放下忐忑不安不安情緒。

桃園警分局埔子派出所員警謝瑋倫25日下午4點多，正在值班時，一名沈姓婦神情緊張進入派出所，看到員警放聲大哭道，她接到電話，說她的兒子跟朋友「阿偉」在外面欠了幾百萬的款項，阿偉拿了貨款跑了，現在要沈男幫阿偉還債，不然就要「處理」他！

▲沈姓婦人神情緊張到派出所報案「兒被綁架」。（圖／桃園警分局提供）



沈婦說，聽電話裏「兒子」的聲音不太像，但知道兒子的確有位朋友叫阿偉，撥打兒子電話又沒接聽，非常害怕兒子被綁架了，遭到不測，因此跟對方藉口說要籌錢，馬上跑到派出所報案，經員警循線查詢資料，找到沈婦的兒子，原來他因為上班中，不便接聽電話，未料母親竟遭詐騙集團盯上！

員警指出，儘管上述詐騙伎倆，已是老梗，警方亦一再呼籲民眾遇到此狀況，要先查明清楚，莫慌張，以免受騙上當，但為人父母者，一旦獲悉孩子有危險，總是亂了心情！