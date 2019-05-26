　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒被綁架！婦誤信詐騙梗報案哭求救　警查證：他在上班中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲沈姓婦人神情緊張到派出所報案「兒被綁架」。（圖／桃園警分局提供）

▲沈姓婦人神情緊張到派出所報案「兒被綁架」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「警察先生，我的孩子欠債被綁架了，快救救我的孩子吧！」桃園警分局埔子派出所26日指出，一名沈姓婦人25日下午4點多，神情緊張進入派出所，看到員警放聲大哭道，她接到電話表示兒子欠錢，現在他們手裡，要婦人籌錢贖人；經員警循線了解，沈婦的兒子「正在公司上班」，沈婦得知是詐騙伎倆，瞬間放下忐忑不安不安情緒。

桃園警分局埔子派出所員警謝瑋倫25日下午4點多，正在值班時，一名沈姓婦神情緊張進入派出所，看到員警放聲大哭道，她接到電話，說她的兒子跟朋友「阿偉」在外面欠了幾百萬的款項，阿偉拿了貨款跑了，現在要沈男幫阿偉還債，不然就要「處理」他！

▲沈姓婦人神情緊張到派出所報案「兒被綁架」。（圖／桃園警分局提供）

▲沈姓婦人神情緊張到派出所報案「兒被綁架」。（圖／桃園警分局提供）

沈婦說，聽電話裏「兒子」的聲音不太像，但知道兒子的確有位朋友叫阿偉，撥打兒子電話又沒接聽，非常害怕兒子被綁架了，遭到不測，因此跟對方藉口說要籌錢，馬上跑到派出所報案，經員警循線查詢資料，找到沈婦的兒子，原來他因為上班中，不便接聽電話，未料母親竟遭詐騙集團盯上！

員警指出，儘管上述詐騙伎倆，已是老梗，警方亦一再呼籲民眾遇到此狀況，要先查明清楚，莫慌張，以免受騙上當，但為人父母者，一旦獲悉孩子有危險，總是亂了心情！

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：桃園警分局,埔子派出所,詐騙老梗,綁架

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擠雪乳、擁辣腰！越南小模小吃部坐檯稱霸　開口竟是男兒聲

兒被綁架！婦誤信詐騙梗報案哭求救　警查證：他在上班中

大人沒顧！男童小跑步驚險闖馬路　女駕駛嚇歪高分貝尖叫

4月大男嬰吐奶送醫全身瘀傷昏迷　父疑施虐辯：睡覺從沙發上跌落

怪男超商外揮刀「猛刺手錶、割袋子」嚇人　口中喃語突撲向警

宜蘭海上長泳傳意外！4泳客緊急送醫1命危　活動喊卡

獨／愛心領養20浪狗竟全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出驚人骨骸　

開心返家上國道竟火燒車　他狂喊「快逃」1家5口驚險逃生

車卡樹叢他呈大字躺槽化線　外籍男疑酒駕衝破國3北上護欄

人神共憤！北投渣男投毒殺8浪喵　網怒：記得找兇手索命

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

詭譎偵訊室、自然鐘乳石階梯　日治軍事遺址「鼓山洞」大揭密

擠雪乳、擁辣腰！越南小模小吃部坐檯稱霸　開口竟是男兒聲

兒被綁架！婦誤信詐騙梗報案哭求救　警查證：他在上班中

大人沒顧！男童小跑步驚險闖馬路　女駕駛嚇歪高分貝尖叫

4月大男嬰吐奶送醫全身瘀傷昏迷　父疑施虐辯：睡覺從沙發上跌落

怪男超商外揮刀「猛刺手錶、割袋子」嚇人　口中喃語突撲向警

宜蘭海上長泳傳意外！4泳客緊急送醫1命危　活動喊卡

獨／愛心領養20浪狗竟全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出驚人骨骸　

開心返家上國道竟火燒車　他狂喊「快逃」1家5口驚險逃生

車卡樹叢他呈大字躺槽化線　外籍男疑酒駕衝破國3北上護欄

人神共憤！北投渣男投毒殺8浪喵　網怒：記得找兇手索命

郭台銘家扶中心包粽！簽名贈熱情民眾　「孩子快樂就是我的責任」

擊敗李奧納多！阿莫多瓦頭號男神《痛苦與榮耀》首獲坎城影帝

阿嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又推」進站甩頭走人　網直搖頭：會後悔

擠雪乳、擁辣腰！越南小模小吃部坐檯稱霸　開口竟是男兒聲

履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛

吳宗憲曝KID「18個月」走不出許維恩情傷：祝福的話如何說

3款百元價「洗面膠」評比　保濕力大推這款，洗完還有淡淡香氣

民進黨初選改全代會徵召？　蔡英文陣營：盼中執會順利完成

老牛魔王跑車重獲新生！TOYOTA Supra A70/A80零件再次生產

吃早餐要求「老闆娘幫加料」被拒！他3年後重返店家放火　網傻眼：天蠍嗎

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐..

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大..

老農裹白布上吊　家屬祖厝安放牌..

2惡男摩鐵互換性伴侶！「女同志..

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺..

2愛犬遭潑漆！三重阿伯「洗到抓..

鄰居神邏輯要他搬　網：尿不準怪..

宜蘭海上長泳傳意外　4送醫1命..

嫌抓一把秒逃！婦11hrs才醒..

才分享女兒滿8月　19歲媽抱嬰..

72小時凌虐　偷跑...抓回再..

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電..

千萬麥拉倫報廢剩120萬　肇事..

馬辣火鍋4幹部　以多報少吞30..

更多熱門

相關新聞

74歲裔婦遭惡男綁架　連續性侵5hrs

美國舊金山發生可怕的綁架性侵案，一名74歲華裔婦人早上在住家外運動時，被一名陌生男子強行拖走，拉進屋內連續性侵5個小時，最後又被遺棄在街上。警方目前已經逮捕這名惡男，並將其居留在監獄中，以性侵、傷害等多項罪名起訴。

媽在旁散步　8歲女兒被當街綁走

新潮流主委綁架台南市黨部？！　再不開門中央直接接管！

4歲女童熟睡遭綁　膠帶封嘴塞木箱

留車上10秒遭綁架　8歲童救姊下車

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

蔡依林被雷射筆射眼睛　狀況曝光…粉絲心疼了！

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面