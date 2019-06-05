韓國瑜萬人造勢遭批「同溫層取暖」　朱立倫嘆：不要酸言酸語

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

不少人名嘴批評高雄市長韓國瑜的凱道萬人造勢是「同溫層取暖」，前新北市長朱立倫5日對此表示，不要用任何負面語言、酸言酸語面對黨內同志的活動。

朱立倫說，韓市長與支持者在凱道的造勢，應該正面解讀，認為這就是國民黨的造勢，不要針對某一個人，像是這週末立法院長王金平在高雄也辦了活動，一樣也祝福他成功。

針對國民黨基層反應缺乏總戰略，朱立倫則說，泛藍民眾看見藍營內鬥、互打，才會感到憂心，因此他在與五人小組會面時順勢提醒，國民黨一定要有總戰略。

朱立倫指出，各家民調顯示，國民黨支持度下降當中，民進黨反而在上升，但執政黨什麼都沒有做，怎麼會有這樣的情況；他評估，支持者看到藍營內、互打，大家都很擔心，認為國民黨一定要有總戰略，就是不要互打，大家感觸都很深，不但要提出最強，也要讓黨更強，比好不比爛。

國民黨中央提名五人小組4日拜會新北市前市長朱立倫，他當面提醒，近來走訪基層，基層向他反映「看不出國民黨在2020年選舉的總戰略為何」，國民黨是在野黨，應主動進攻民進黨，但現在「除了罵總統蔡英文外，就沒有其他動作了」。

朱立倫對於黨中央的提醒，一、批評執政黨是在野黨的天職，但在過程中，若黨員、同志互打、粉粉互槓，獲利的就是民進黨。二、不能單靠執政黨犯錯，要讓大家看到國民黨的希望。

鴻海董事長郭台銘也說，黨內在處理黨員團結的努力不夠，造成「黑郭卡韓」的聲音四起， 直批「所有事情都讓我背在身上」，砲轟黨中央；他也指出，「一股莫名的力量讓黨內充滿陰謀論」。對此，朱立倫說，「媒體都很清楚吧？不需要多講。」，引人揣測。

國民黨主席吳敦義4日說手機民調可納入徵詢的意見當中，初選辦法是否還有可能再改，朱立倫想了一下說，他們4日會面中沒有接到這樣的徵詢，語帶酸味的回應，「可能是只徵詢其他候選人我不被列入徵詢的對象」。