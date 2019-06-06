快訊／王金平宣布不參加國民黨內初選：絕對不讓人民失望！

▲國民黨五人小組拜會王金平。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統人選7月出爐，國民黨五人小組6日上午拜會前立法院長王金平。在會後，五人小組迅速離去，王金平宣布不加入國民黨黨內初選，也絕對不讓人民失望！他也直批初選機制不公。對於脫黨參選，他表示「還不是時候，現在說太早」。

王金平表示，「與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源」，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

王金平發聲明表示，三山造勢，九合一的熱情，在黨內同志的團結努力下「，我們看到了旗海飄揚，黨魂再現，民心思變」，1124國民黨不僅在地方大勝，更重大的意義是翻轉了高雄的執政。

他說，他看到人民要翻轉台灣的心願，心願落實到政權輪替，還有一段艱難險阻要克服。更何況，無論綠、白陣營，都還未推出對手，虎視眈眈伺機而動。他提醒藍軍朋友們，九局打完才會有真正的贏家。選戰開打，還有許多難以意料的變局，會比大家想像的更為慘烈，沒有穩贏這一回事。



國民黨內部有再多不同的意見，都是黨內的矛盾，可以他們自己慢慢解決。2020年政權再輪替，是中華民國生存發展的重要關鍵。只有勝選，只有政權輪替，大家才有出路。



王金平說，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。「對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力」。

他強調自己將整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望！



對於5日中常會中被中常委點名砲轟，國民黨副主席郝龍斌在會前受訪表示，中常會是最高權力機構，所有決議大家都很清楚，都是在協助所有參選人，「尤其是韓市長」，解決他參選問題。

郝龍斌不滿表示，如果有中常委認為選舉過程有不公地方，應該提出問題讓他們有機會解決，而不是泛泛地說不公平，這樣讓其他有陰謀的人有機會見縫插針。

他強調，五人小組最重要的責任之一就是徵詢所有總統參選人意願，協助他們參選活動，他強調中立不是冷眼旁觀，所有作為都是協助充分表現，甚至有誤會時協助溝通，他所做的事都是團結勝選，不是選邊站。

至於郭台銘批評，黨內沒有團結支持者的錯略和方法。郝龍斌說，現在黨中央最重要的事就是團結所有人，這是他們正在積極做的事情。