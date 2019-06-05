移民署科員回函不准吳敦義登陸　國民黨：羞辱在野黨

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨發言人歐陽龍5日在中常會後轉述，黨主席吳敦義日前向總統府申請赴陸參加國共論壇，卻由非權責機關、內政部移民署的科員發給國民黨一份處分書，顧名思義是「犯法」才被寄了處分書，貶低之意不可言喻，嚴厲譴責蔡政府羞辱在野黨，因此今年國共論壇確定停辦。

國民黨表示，「只是申請要去參加論壇，竟然以移民署一個科員回函給我們，我們是在野黨，畢竟主席做過副總統，這樣的位階維權不對等，在羞辱我們與總統府、羞辱國家體制」，蔡政府是以極盡屈辱的方式來處理。

歐陽龍直批，這是3歲兒童都知道的事情，蔡政府用這樣的方式處理情何以堪，違法濫權、不按體制做事，更不是根據機密保護法行事。未來政黨輪替是將來會習以為常的，但國民黨依法行政、不因人設事，「但蔡政府這樣的方式顯示出來他們多麼無能，沒有自信」，國民黨嚴厲譴責。

吳敦義日前依照相關規定以卸任副總統之身分向總統府申請赴陸參加國共論壇，卻收到非權責單位內政部「不予許可」的處分書，而非《國家機密保護法》第26條規定的權責機關總統府來函告知，國民黨對於民進黨政府不守法且毫不尊重卸任副總統的作法嚴厲譴責。

國民黨指出，《國家機密保護法》第26條規定：涉及國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員與前二款退離職或移交國家機密未滿三年之人員，前述人員出境，應經其(原)服務機關或委託機關首長或其授權之人核准。

國民黨表示，依照相關規定向權責主管機關總統府申請赴陸參加國共論壇，豈料受到蔡政府輕蔑以待，竟然以非權責單位內政部寄送所謂的處分書告知不予許可，權責單位總統府置身於事外，視法為無物，且非常不尊重吳敦義卸任副總統的職務。

另外，對於2020黨內總統初選，歐陽龍表示，希望大家選後團結一致，支持代表出線候選人，這是全黨上下的共識。

對於前新北市長朱立倫、鴻海董事長郭台銘皆反應國民黨沒有總體戰略，歐陽龍轉述，敦義在中常會上有特別提到，雖然整體戰略已經準備好，但會在初選階段、確定哪一位候選人出線之後，才會對外實施，也為了要與總統候選人出線與他的論述做結合。