290元蛋炒飯用「格子籠雞蛋」　鼎泰豐回應了



▲針對290元蛋炒飯用「格子籠雞蛋」，鼎泰豐回應了。(圖／黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

台灣動物社會研究會5日發新聞稿怒批鼎泰豐蛋炒飯要價290元，但卻用是殘虐母雞身心、使用國際間已逐步淘汰的「格子籠」雞蛋。對此，鼎泰豐發出聲明表示，所使用的雞蛋完全符合政府法令，對於供應量相對較低的非籠飼雞蛋，將會持續評估使用的可能性。

針對台灣動物社會研究會的指控，鼎泰豐6月下午發出聲明稿表示，動保團體引用的影片及照片並非鼎泰豐雞蛋供應商的現場環境，目前使用的雞蛋來自大成─富源畜牧場，該畜牧場採用密閉水簾畜舍，雞舍內溫度、濕度、通風、光照等條件皆經過嚴格控管。





▲鼎泰豐目前使用的雞蛋來自大成─富源畜牧場 。（圖／鼎泰豐提供)

同時，富源畜牧場的飼養環境通過HACCP及ISO22000國際驗證，所供應雞蛋也通過國家CAS認證，及菊鳥牧場的人道飼養，入場洗選皆逐批進行嚴格品質檢驗作業，確保蛋源品質安全無虞。

對於目前供應量相對較低的非籠飼雞蛋，鼎泰豐也將會持續評估使用的可能性。

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鼎泰豐聲明稿

鼎泰豐使用雞蛋完全符合政府法令



鼎泰豐自開業以來，兢兢業業於食材、餐點及服務品質，一切確實遵照政府食品衛生法規，嚴格控管所有食材，確保品質符合衛生安全標準。海外門市食材，亦由當地加盟業者依照民情、法令選用，維護食安決心一致。

感謝動保團體特別關注鼎泰豐雞蛋食材並於網路報導。惟其中所引用之影片及照片，非為鼎泰豐合作之雞蛋供應廠商真實現場環境，有誤導消費者之疑慮，鼎泰豐至表遺憾。

鼎泰豐目前使用的雞蛋來自大成─富源畜牧場，該畜牧場採用密閉水簾畜舍，雞舍內溫度、濕度、通風、光照等條件皆經過嚴格控管。其飼養環境通過HACCP及ISO22000國際驗證，所供應之蛋源為通過國家CAS認證，及菊鳥牧場的人道飼養，入場洗選皆逐批進行嚴格品質檢驗作業，確保蛋源品質安全無虞。

針對目前國內供應量仍相對較低的非籠飼雞蛋，也將會持續評估使用的可能性。再次感謝各界關注與善意提醒，鼎泰豐致力於提升食材與食安的把關，以不辜負廣大顧客的信任與期待，特此聲明。