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鼎泰豐290元蛋炒飯竟用「格子籠雞蛋」　動保怒批：看不起台灣人？

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▲▼永康商圈人氣名店-鼎泰豐,鼎泰豐,觀光客,排隊,人氣名店,米其林。（圖／記者湯興漢攝）

▲動保團體怒批鼎泰豐使用殘虐母雞身心、最低等級的「格子籠雞蛋」。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣動物社會研究會5日發新聞稿怒批年營收超過20億元的鼎泰豐，指出該品牌一盤蛋炒飯要價290元，但卻是殘虐母雞身心、使用國際間已逐步淘汰的「格子籠」雞蛋，台灣目前非籠飼雞蛋產量早已足夠供應其所需，但鼎泰豐對台灣與英國消費者，竟有不同的「待客之道」，「鼎泰豐看不起台灣人？」

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，該會從去年1月開始與鼎泰豐聯繫，希望鼎泰豐秉持「品質是生命」的宗旨，落實企業社會責任，跟上全球重視經濟動物福利的潮流，將雞蛋食材逐步改為「非籠飼雞蛋」，在溝通過程中，也向鼎泰豐強調「並沒有要求鼎泰豐在短時間內做出改變，而是希望協助鼎泰豐以使用非籠飼雞蛋為目標，提出階段性規劃與承諾，以符合鼎泰豐堅持高品質食材的理念」。

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▲▼ 格子籠雞,雞。（圖／台灣動物研究會提供）

▲動物研究會指出，鼎泰豐目前使用的雞蛋，幾乎全數來自格子籠蛋雞場，母雞一輩子被囚禁在約A4大小的籠子裡。（圖／台灣動物研究會提供）

陳玉敏氣憤指出，但溝通至今一年半，鼎泰豐不斷以「成本考量」、「要試菜」以及「看顧客意見」等理由拖延，一直到5月17日才回覆協會，「先從蛋花湯及『視情況』從部分餐點採用少量非籠飼雞蛋。對於本會呼籲制定『非籠飼雞蛋』採購政策與落實期程，則完全不予回應。」動物研究會痛批，身為餐飲業「精品」指標，卻不願創造人、動物與環境多贏的品牌高度，鼎泰豐一再迴避企業社會責任，令人遺憾。

陳玉敏說明，鼎泰豐每天使用上萬顆雞蛋，主要用於要價不斐的蛋炒飯及麵條、麵皮等原料，該品牌官網上雞蛋來源寫著「嚴選國內CAS廠商購買可追溯洗選蛋，且逐批檢驗動物用藥殘留，為顧客的健康嚴加把關」，但經過協會追溯發現，鼎泰豐目前使用的雞蛋，幾乎全數來自格子籠蛋雞場，母雞一輩子被囚禁在約A4大小的籠子裡，狹窄的空間迫使牠們互相踩踏，完全剝奪母雞渴望安全就巢產蛋、沙浴洗澡、棲息高處、展翅梳理羽翼的天性與本能，也就是說，每天有上萬隻母雞因為鼎泰豐的選擇而受虐，在不見天日、擁擠不堪的鐵籠中成為產蛋機器。

▲▼ 格子籠雞,雞。（圖／台灣動物研究會提供）

▲動保團體指出，「非籠飼雞蛋」已是全球重視食品安全與動物福利的趨勢，歐盟自2012年起禁止境內以格子籠飼養蛋雞。（圖／台灣動物研究會提供）

陳玉敏表示，「非籠飼雞蛋」已是全球重視食品安全與動物福利的趨勢，歐盟自2012年起禁止境內以格子籠飼養蛋雞，紐西蘭、加拿大等國及美國各州也訂出廢除期程；全球「雞蛋革命」如火如荼展開，國際食品集團一波一波制定非籠飼雞蛋採購政策與落實期程，包括雀巢（Nestlé）、聯合利華（Unilever）、百事公司（PepsiCo）、希爾頓餐旅集團、萬豪酒店集團等。歐美速食龍頭麥當勞、漢堡王與數百餐飲業者也加入行列，證明食品公司帶動供應鏈轉型的可能性；台灣最先喊出「食品轉型從蛋開始」的家樂福，也在去年5月宣布「非籠飼雞蛋」四大承諾，落實食品銷售通路企業社會責任，帶動產業轉型，為人類、動物、環境福祉而努力。

動物研究會指出，鼎泰豐曾被CNN評選為全球最佳連鎖餐飲第二名，董事長楊紀華曾對媒體說，「餐飲業不應靠賤賣食物來獲利，快炒100元的食材，品質可想而知」，官網更寫著「視每位顧客為家人，不進不良的原料、不加不良的食材」，但現況卻是，一盤高價290元的蛋炒飯，竟然是靠踐踏辛苦產蛋母雞的動物福利與犧牲消費者權益來獲利？且給英國社會是「非籠飼」雞蛋，給台灣人卻是「格子籠」雞蛋。

動物研究會呼籲台灣消費者，不要讓企業糟蹋自己的權益，一起告訴鼎泰豐「我要非籠飼雞蛋」，並呼籲該品牌盡速制定全面使用「非籠飼」雞蛋的政策與期程。

對於動物研究會的指控，鼎泰豐表示，稍晚會統一發聲明。

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關鍵字：鼎泰豐,蛋炒飯,格子籠,雞蛋,動保團體,台灣

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