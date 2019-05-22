鼎泰豐工讀生開門撞傷櫃台小姐　求167萬判賠13萬餘元

▲鼎泰豐日前發生員工開門撞傷人案件，最高法院判決員工賠償確定。（圖／記者黃士原攝）



記者吳銘峯／台北報導

鼎泰豐忠孝店莊姓工讀生，2014年底開啟餐廳與百貨公司中間的通道時，不慎撞倒門後的百貨公司櫃台人員邱姓女子，邱女腰背痛，一年後動手術治療脊椎滑脫、椎間盤突出。邱女起訴要求鼎泰豐與工讀生連帶賠償167萬餘元。一審判准8萬6千元，但上訴後，二審加判准5萬元，而三審最高法院也維持二審見解，總計判賠13萬餘元確定。

判決指出，莊姓工讀生在案發當時，僅為16歲的高中生。本案發生於2014年12月16日，在SOGO百貨公司忠孝館擔任櫃檯人員的邱姓女子，從鼎泰豐忠孝店（已搬遷）後方通道經過，打算進入百貨公司上班。但鼎泰豐的小門卻突然被工讀生打開，邱女閃避不及遭門撞倒，當下覺得腰背痛，隨即到醫院急診。

急診雖然認定沒有骨折，但邱女的情況持續惡化，1年後醫院診斷出腰椎脊椎滑脫症與椎間盤突出等狀況，邱女住院，接受椎板及椎間盤切除及神經減壓骨釘固定併補骨融合手術。由於邱女為櫃檯人員，經手術後無法久站，最後辭去工作。邱女不滿，起訴向鼎泰豐與工讀生的法定代理人，合併請求167萬餘元的勞動力、精神等各方面損失。

一審法院審理後，認定僅工讀生有過失，判決工讀生家長須賠償8萬6千餘元。案經上訴，高等法院二審審理後，認定邱女受傷當時並未非常嚴重，受傷到開刀期間，接受多次治療、復健，都只檢查出腰背痛、挫傷等結果。但邱女卻於1年後才診斷出椎間盤突出等病狀，病開刀接受治療，可見邱女動刀的原因，不見得就是被撞傷所造成。高院因此駁回醫藥費、勞動能力減損部分的其他請求金額，仍准許原審的8萬6千餘元。

至於精神慰撫金部分，高院酌定損害程度與雙方經濟能力後，加碼判准5萬元，其餘部分駁回，總計高院判准13萬6千餘元。案經上訴第三審，最高法院駁回雙方上訴定讞。

