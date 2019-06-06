蔡英文出席警大畢業典禮 ：對得起身上制服，就是英雄

▲蔡英文總統6日出席警察大學畢業典禮，校閱警大儀隊。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統6日出席中央警察大學聯合畢業典禮，為五百餘位碩博士與畢業生代表們撥穗頒發畢業贈書，蔡英文勉勵畢業生要勇於接受挑戰，成為守護國家的力量，「不是電影裡出現的才是英雄，只要對得起身上穿的制服，就是台灣人民的英雄」。

警察大學今年共有7名博士、133名碩士、294名四年制學士、103名二年制技術系學士，總計537名畢業生獲頒學位，蔡英文致詞時指出，警察、消防、海巡人員都是讓民眾安居樂業的基礎，希望畢業生們秉持為民眾挺身而出的精神，投入未來工作崗位，共同守護台灣社會。

出席警大聯合畢業典禮包括內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、移民署副署長梁國輝、法務部矯正署長黃俊棠、海巡署長陳國恩、榮總醫院桃園分院長盧星華、駐台北印尼經濟貿易代表處代表蘇孟帝(Didi Sumedi)等首長。

▲蔡英文總統出席警大畢業典禮，為優秀畢業生頒獎。（記者沈繼昌攝）

蔡英文強調，這是她第三度主持警大聯合畢業典禮，感謝畢業生家長們，願意讓他們的子女投身有風險警察等工作守護國家，身為總統，她會盡到照顧他們的責任，今年起警察、消防、海巡人員就醫福利比照國軍，政府會持續編列預算更新設備，推動專案社會住宅等，內政部已協調新北市、桃園市，針對新完工的社會住宅，保留5%的戶數，讓警消優先承租。中央協調12個縣市政府從2020年到2029年完工的97案社會住宅，提供基層警消同仁申請，未來還會持續與地方政府合作，新建更多警消專案社會住宅。

▲蔡英文總統致詞時表示，「只要對得起身上穿的制服，就是英雄」。（記者沈繼昌攝）

蔡英文最後表示，畢業是個嶄新階段的開始，即將進入實戰階段，未來將會面對許多困難，畢業生應勇於接受挑戰，牢記「不只是在電影中出現的才是英雄，只要對得起身上穿的制服，就是台灣人民的英雄」。

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