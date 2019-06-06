台灣美國事務委員會揭牌　蔡英文：新里程碑！台美關係更緊密

▲蔡英文、酈英傑出席台灣美國事務委員會揭牌典禮。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文和外交部長吳釗燮等6日下午出席「台灣美國事務委員會揭牌典禮」，蔡英文強調，此次委員會的更名是台美關係新里程碑，民主對台灣不是口號，而是人民的生活方式、是維護人民尊嚴的基本價值，她會確保台美關係穩健前進，一起推動更自由、開放的印太區域。

蔡英文致詞時表示，她很高興跟大家一起見證「北美事務協調委員會」的更名，從今天開始，北協正式揭牌改名為「台灣美國事務委員會」。在《台灣關係法》立法四十週年的這一年，透過雙方累積的互信和默契，台灣以實際行動，為台美關係創下新的里程碑。

蔡英文說，經過四十年來的努力，今天台灣和美國的夥伴關係，不但比四十年前更加緊密，更成為了印太地區一股良善的力量。小英進一步說明，今年台灣也和美國友人一起慶祝「美國在台協會」成立四十週年，以及內湖新館的落成。在新館的啟用典禮上，她曾說，在瞬息萬變的世界中，少數不變的事情之一，就是台灣對印太地區和平、安全和穩定的承諾。

蔡英文強調，身為總統，她也要重申維護民主台灣的決心，「民主對我們來說不是一個口號，而是人民的生活方式、也是維護人民尊嚴的基本價值」。基於對民主價值的共同承諾，她會確保台美關係穩健前進、一起推動更自由、開放的印太區域。

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）致詞時表示，《台灣關係法》不僅嘉惠美國與台灣人民，也為世界各地人們增益良多。他相信「北美事務協調委員會」改名為「台灣美國事務委員會」後，能更精確地反映此機構在深化及強化美臺友誼方面，日復一日所做出的貢獻。

酈英傑指出，他深感榮幸能夠在此重要時刻帶領美國在台協會，協助美台關係朝下一個里程碑邁進，繼續在既有的穩固根基上開創耀眼的未來。雖然「北美事務協調委員會」在今天換了新名字，但美台人民之間在過去40年來所建立並培養的深刻友誼，將能在未來繼續深化下去。