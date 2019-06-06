越南移工逃避盤查自撞身亡　警公布跟車影片釐清死因

記者沈繼昌／桃園報導

桃園中壢警分局員警5日在青埔地區欲盤查企圖躲避警員盤查機車騎士，結果造成一名越南籍移工不幸自撞護欄身亡，警方6日公布警車跟車影片，顯示騎士高速左轉時疑因失控摔車，警方強調，跟車影片中沒有逼車或高速追逐情形，全案已交由市警局督察室與桃檢釐清實際情況。

▲桃園市中壢區越南籍移工5日逃避警方盤查騎車逃逸，警方6日公布最後自撞畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，5日中午12時39分，青埔派出所兩警員巡邏時，見男子騎車刻意躲避巡邏車加速離開，員警覺得可疑一路跟在後面鳴警笛示意停車，但機車騎士不但未停車反而加速逃逸，員警自後跟車進入大園區時，機車左轉打滑摔車，人飛出去撞上路邊護欄倒地，員警下車察看時，騎士還有意識，連絡救護車送醫，但經過2小時後仍宣告不治，騎士經抽血後酒測值為0。

▲桃園市中壢區越南籍移工5日逃避警方盤查騎車逃逸，卻自撞護欄傷重不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，機車騎士是23歲越南籍移工，已逾期居留且失聯多時，警方公布警車行車記錄器跟車影像畫面，長度全長約48秒鐘，騎士進入大竹南路左彎路段時，疑因失控打滑摔車後畫面即中斷，但根據影片記錄，警車應該沒有高速追逐，騎士摔車後撞上護欄，警車隨後趕抵，並未有輾過騎士，但實際情況已交由市警局督察室與桃園地檢署檢察官進一步釐清。

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