長老教會背書：蔡英文高度肯定並歡迎達賴喇嘛、熱比婭來台

▲總統蔡英文。（圖／記者沈繼昌攝）



記者陶本和／台北報導

針對外傳蔡英文政府「技術性阻撓」圖博精神領袖達賴喇嘛及維吾爾海外領袖熱比婭來台。對此，台灣基督長老教會5日發出聲明，指出在跟政府接洽此事時，總統蔡英文高度肯定並歡迎達賴喇嘛及熱比婭來台。

日前有美媒報導，多方宗教團體證實，蔡政府「技術性阻撓」圖博精神領袖達賴喇嘛及維吾爾海外領袖熱比婭來台，然而陸委會隨後卻回應，未接獲達賴喇嘛的申請，企圖撇清責任。此外，內文也引述所謂華府的消息指稱，答應邀請達賴喇嘛來台的，不但是總統府秘書長陳菊，而且還答應了5次。

對此，外交部還為此發表聲明，強調外交部曾在5月20日當週試圖派員前往達蘭拉薩，向達賴喇嘛解釋無法入台原因，由於達賴喇嘛知情蔡政府拒絕態度，5月下旬隨即婉謝外交人員入達蘭拉薩」，外交部特此澄清說明自始即未考量派人或請駐印度代表處人員前往達蘭拉薩的規畫。

對於此議題，正在民進黨內初選的前行政院長賴清德也跳出來表態，強調如果當選總統，歡迎西藏精神領袖達賴喇嘛與維吾爾族海外領袖熱比婭來台。

在各界爭論不休之際，台灣基督長老教會總會5日發出聲明指出，5月30日至31日於新竹的台灣基督長老教會聖經學院舉辦「台灣國際宗教自由論壇」順利在6月1日的記者會中結束，「承蒙蔡英文總統蒞臨開幕式致詞及陳建仁副總統出席記者會」。

長老教會指出，這次論壇非常遺憾的是達賴喇嘛及熱比婭無法來台參加，不過在長老教會與其他三個美國及台灣的NGO團體共同邀請他們參與這次活動時，在與政府接洽此事時，「蔡英文是高度肯定並歡迎達賴喇嘛及熱比婭女士來台的。」

長老教會說，本會代表於5月15日與總統府代表確認此事時，總統府責成外交部確認並協助達賴喇嘛來台相關事宜，而於5月21日接獲達賴喇嘛因健康因素無法來台之消息。雖未能成行，達賴喇嘛親自寫了一封賀詞，由北美洲的達賴喇嘛大使Ngodup Tsering諾珠哲仁代表向會場貴賓宣讀；至於熱比婭女士則因手續未完備而無法成行，在場也由其在德國代表向大會請安。