男竊女用內褲辯稱罹患強迫症　未按時服藥錯亂檢仍起訴

▲桃園市莊姓男子去年12月在中壢區竊取晾在住宅門口8條女用內褲挨告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子於去年12月間在中壢區騎車外出，發現李姓女子在住家前晾曬衣物，竟徒手竊取8條女用內褲後離去，李女察覺後調閱監視器發現莊男竊取提起竊盜告訴，莊男偵訊時辯稱罹患強迫症，因未按時服藥導致不知做什麼，桃檢認為，莊男既知自己罹病本應按時服藥，或由家人陪同，反而單獨外出行竊，偵結以竊盜罪聲請法院簡易判決處刑。

檢警調查，44歲的莊姓男子去年12月2日上午10時53分，騎車外出行經中壢區某民宅前，見李姓女子在住宅前晾曬的8條內褲，價值約5000元，莊徒手竊取後騎車逃逸，李女隨後發現內褲遭竊報警處理，警方調閱監視器畫面查出是莊男所為。



莊男偵訊時坦承犯行，辯稱自己患有強迫症，因為擔心自己出錯所以用藥量比較重，把幾天份的藥都吃完了，案發當日已有5天沒吃藥，尚未回醫院拿藥，當時精神恍惚不知道自己做什麼，還提出相關診斷證明書。

桃檢認為，莊明知自己患病，本應按時服藥，或外出時請親屬陪同，防止脫序行為發生，但卻獨自外出還偷竊他人物品，顯係個人自行招致，6日偵結依竊盜罪聲請法院簡易判決處刑。

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