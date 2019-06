「我媽是妓女我驕傲」！女大生不捨母被誤解：她的工作幫助很多人

▲女子雖然是性工作者,但女兒十分支持她的工作。(圖/翻攝自Twitter/Charlotte Rose)

英國一名18歲女大生雖然媽媽是性工作者,但她完全不以為恥還十分驕傲,因為對方不偷不搶也是靠勞力賺錢養家,而且所做的事情還是「對別人有好處的善事」,她表示,「我真心為媽媽感到驕傲,她的臉上總是帶著笑容,『幫助』著客人,我完全可以接受她的工作」,甚至大聲表示,「我媽是妓女我驕傲」。

38歲女子羅斯(Charlotte Rose)從17歲開始從事賣淫工作,曾在2003年榮獲「英國年度性工作者」的頭銜,後來因為在2016年幫助裝上仿生陰莖的44歲男子阿巴德(Mohammed Abad)擺脫處男而一戰成名。

女兒瑪莉(Marie Rose)表示,12歲開始知道媽媽的工作時,也曾因為擔心同學和老師異樣眼光,而謊稱對方的工作與電腦相關,但她發現母親的工作常常幫殘疾人士解決需求,便不再用有色眼光看待,甚至願意向朋友們坦承實情,現在媽媽除了是她的驕傲,還是最好的性愛老師,時常可以向對方討教與男友間的性事問題。

瑪莉表示,「很多人誤以為我媽是A片女星,我聽到的反應則是,『我根本不是這樣說的』」,比起「妓女」,她希望大眾能以「應召女郎」來稱呼媽媽,因為對方從來沒有在自家進行工作過,「人們不尊重她的工作是真正的職業讓我很傷心,因為這是一個很辛苦的工作。」不過她自己暫時沒有打算追隨媽媽的腳步,因為她認為自己無法像對方一樣有耐心。

