不想再忍！住院醫生變身小拳王　暴怒跳床上狂巴病患頭

▲醫生暴打病患的影片在網路上瘋傳並引起當局重視。(圖/翻攝自Twitter/ANI)

國際中心/綜合報導

印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)一名醫生被拍到和病人發生衝突後,竟然變成暴怒小拳王,對病患出拳後,又失控跳到病床上猛揮好幾個巴掌,對方因為不爽被連續巴頭,也使出腳踢回擊,他又氣得制住對方,再連賞好幾個巴頭,失控行為全被旁人給拍了下來。

住院醫生暴打病患的影片近來在網路上獲得瘋傳,據了解,事件2日發生在賈斯坦邦首都齋浦爾(Jaipur)的Sawai Man Singh醫院,被打的病患為30歲男子巴里克(Mubarik),來自北方邦的他1日到該醫院治療腸胃炎問題,結果住院醫生突然變得很暴力,慘遭對方痛打。

醫院則澄清,是因為巴里克先對一名女醫生的態度十分粗暴,而當男醫生與家屬試圖讓他平靜下來時,他又繼續對男醫生動粗,對方一時情緒失控才演變成影片中所拍到的畫面。由於影片在網路上引起討論,也引來當局重視,拉賈斯坦邦人權委員會已要求相關官員在25日前提交報告,針對此案進行檢討。

#WATCH: A resident doctor beat up a patient in Sawai Man Singh (SMS) Medical College in Jaipur, Rajasthan, yesterday. Raghu Sharma, Medical & Health Minister of Rajasthan says,' We have asked for a report on the video as to what really happened.' pic.twitter.com/9mU97nwif2