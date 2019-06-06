不想再忍！住院醫生變身小拳王　暴怒跳床上狂巴病患頭

▲醫生暴打病患的影片在網路上瘋傳並引起當局重視。（圖／翻攝自Twitter／ANI）

國際中心／綜合報導

印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)一名醫生被拍到和病人發生衝突後，竟然變成暴怒小拳王，對病患出拳後，又失控跳到病床上猛揮好幾個巴掌，對方因為不爽被連續巴頭，也使出腳踢回擊，他又氣得制住對方，再連賞好幾個巴頭，失控行為全被旁人給拍了下來。

住院醫生暴打病患的影片近來在網路上獲得瘋傳，據了解，事件2日發生在賈斯坦邦首都齋浦爾(Jaipur)的Sawai Man Singh醫院，被打的病患為30歲男子巴里克(Mubarik)，來自北方邦的他1日到該醫院治療腸胃炎問題，結果住院醫生突然變得很暴力，慘遭對方痛打。

醫院則澄清，是因為巴里克先對一名女醫生的態度十分粗暴，而當男醫生與家屬試圖讓他平靜下來時，他又繼續對男醫生動粗，對方一時情緒失控才演變成影片中所拍到的畫面。由於影片在網路上引起討論，也引來當局重視，拉賈斯坦邦人權委員會已要求相關官員在25日前提交報告，針對此案進行檢討。