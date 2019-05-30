買壽司等國中兒回家　他不領情還抱怨...慈母玻璃心碎一地

▲網友在臉書發文，與就讀國中的兒子關係越來越生疏，買了他愛吃的東西兒子卻不領情，讓她非常難過。（示意圖／pixabay）

地方中心／綜合報導

孩子終究會長大，尤其到了青春期總會讓不少父母感到頭痛又失落。有網友在臉書發文，兒子目前就讀國中，親子的關係越來越生疏，就算買了他愛吃的東西百般討好，兒子仍不一定會領情，讓原PO難過的說「我只是想看到我孩子開心的表情」，而網友看了則說，「正常現象，過了這時期就好了。」

網友在臉書《爆怨公社》發文，兒子從小到大愛吃壽司和生魚片，出門吃中餐看到店內有賣壽司餐盒，就忍不住買一盒想讓兒子放學後吃完再去補習班，回家還趕緊將壽司盒放進保冷袋，下午也快速將手邊工作做完，為的就是下午能在門口笑著迎接兒子回來，但卻只等到兒子的一通電話說要跟同學在外面吃飯，讓她聽了說「我雖然有點失落，但也可以接受。」

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原PO說，兒子到晚上快9點回到家，叫他來客廳吃壽司，但兒子的反應相當冷淡，嘴裡還有些抱怨，「讓我非常的受傷。」她接著說「我要的不多，只是想看到他開心的表情而已」、「可能是我受傷的表情太明顯，他隨後有跟我道歉」。

不過原PO仍感到非常難過，「但，為什麼我會覺得現在的他，雖然在我身旁，但卻感覺如此的遙遠？我已經猜不到他的小腦袋在想什麼了！或許有人覺得我是恐怖的媽媽，或是控制欲極強的母親。但，我只是想看到我孩子開心的表情，為什麼就這麼難？」她最後還說，「別叫我放手他才14歲啊！我每天和他相處只有短短2小時，我只希望他開心。」

此文曝光也釣出遭遇同樣處境的媽媽們心聲，「我兒子現在都有愛情沒有親情了，翅膀硬了，可憐的媽」、「現在學會看開」、「超懂妳的心情，每天見面時間很短暫，根本不太有時間聊天」、「孩子大了就不是妳的了。」

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