【廣編】2019國際精品聯合大拍賣　端午連假台中金典酒店登場

▲2019國際名牌精品聯合拍賣會於6月7日至9日在台中市「金典酒店」舉行。上萬件國內外世界精品以最低不到1折的破盤折扣出清。(圖／示意圖，與本拍賣會無關。翻攝自pixabay)

【廣編】

文／2019 國際精品聯合大拍賣提供

景氣不好，黃金、百貨公司禮券都出清，不可思議的是，原價每台錢超過5000元的999黃金，現場只要不到2000元！原價8萬元LV包，只要不到2萬元、1克拉鑽石戒指原價43萬，5萬元起標、原價35萬勞力士名錶，8萬8千元起標！原價54萬元柏金包，只要不到20萬元、原價76萬元伯爵名錶，5萬起標！現場還有眾多無數的1元起標商品展售。

網路銷售日益興盛，網購、拍賣、直播等形形色色的銷售方式層出不窮，為了營造一個合法而完善的消費環境，更為提供消費者一個「撿便宜」的好機會，這次的聯合拍賣會邀請新加坡拍賣業者來臺大規模投資，不僅帶領國外上市當舖及國際名牌精品業者來臺，並號招臺灣優良國際名牌精品與合法當舖業者一同交流。

在6月7日至9日，只有三天，於台中市「金典酒店」舉行2019國際名牌精品聯合拍賣會。鑽石、珠寶、LV、Chanel、柏金包、凱莉包、卡蒂亞、Tiffany、AP、百達翡麗、勞力士…等，上萬件國內外世界頂級珠寶、名錶、名牌包..紛紛以最低不到1折的破盤折扣出清。主辦業者就表示，拍賣會所出現的商品都經過各行業專家的鑑定，保證原廠真品，並且超越業界，首次打出假貨退三倍的保證。此次之所以集合各大優質品牌業者，就是希望能提振一般民眾對於名牌精品實體行業的信心與正面形象，讓實體精品拍賣會‘成為完美精品「保真」的代名詞。

