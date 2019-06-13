中職啦啦隊正妹當防暴小天使　警官反串受暴女拍片逗趣吸睛

記者李忠憲／台中報導

家庭暴力問題層出不窮，台中市警察局第五分局特別成立「五大心防暴宣導團」，邀來中華職棒中信兄弟象隊Passion Sisters成員Landy，擔任「防暴小天使」，並拍攝宣傳影片，教導民眾依循「S.T.O.P」防暴四部曲。分局長郭士傑表示， 人人都有免於暴力、恐懼和受虐權利，若發現家暴，應立刻報警。

▲第五分局邀請中職啦啦隊正妹Landy拍攝防止家暴宣傳影片，警官黃勝凱反串受暴婦女，十分逗趣。（圖／記者李忠憲翻攝）

第五分局為宣傳防止家庭暴力，特別成立「五大心防暴宣導團」，召集一群充滿創意與熱情的警察同仁，拍攝輕鬆詼諧的宣傳短片。更邀請中信兄弟象隊Passion Sisters成員Landy擔任「五大心防暴小天使」，防治組家防官黃聖凱反串扮演受暴婦女，向社會大眾宣導防暴主張。畫面逗趣生動，十分吸睛。

Landy在影片中提到，民眾若遇家暴，應依循防暴四部曲「S.T.O.P」。當遭受到家暴侵害時，應「Speak」勇敢求助，撥打110、113；要「Take」 採取行動，報警、驗傷、蒐證；「Off」 離開危險，辨識危險情境；「Peace」冷靜處理，尋求專業協助。

第五分局分局長郭士傑表示，家庭暴力指的是「家庭成員間實施身體或精神上不法侵害之行為」，人人都有免於暴力、免於恐懼和免於受虐的權利。在家庭暴力發生的當下，首要保護自己的安全，避免身體的重要部位受到傷害，並儘快撥打110報警，由警察介入制止暴力，蒐集犯罪證據，並協助護送被害人就醫。

他說，希望能透過影片，用簡單易記、琅琅上口的標語，協助受暴者遠離暴力環境。該短片已上傳至中信兄弟象隊官方網站、臺中市第五分局官方粉絲頁以及Youtube影音平臺，歡迎有興趣的民眾上網點閱分享。

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