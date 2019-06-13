噁男等紅燈看著她動起來　辣妹眼角餘光一瞄...嚇到奔超商報警

▲黃姓騎士騎車途中看見一名身材火辣的女騎士，竟在等紅燈時對她掏出下體打手槍。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

地方中心／台中報導

台中市一名黃姓男子騎車途中，突然看到一名女騎士小甜（化名）身材相當吸睛、火辣，竟在等紅燈時試圖靠近小甜，還直接對她掏出下體開始打手槍，小甜嚇得趕緊逃離到便利商店求助並報警處理，警方調閱監視器畫面將黃男逮補到案；台中地院依公然猥褻罪判黃男6個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，黃男在2018年11月22日凌晨0時許，騎車行經台中市經貿路時，驚見小甜獨自行經該處，他竟起色心一路尾隨對方，到經貿一路與順平路口時利用等紅燈的時間接近小甜，小甜察覺有些異狀，用眼睛餘光朝右後方看時，黃男竟對她掏出下體開始打手槍，讓小甜受到驚嚇隨即騎車逃離。

小甜指出，事發後整晚無法入眠，閉上眼睛都會一再浮現當時的畫面，且現在都不敢接近事發地點附近，所以對黃男不宜輕縱。

法官調查，黃男雖坦承犯行，但未能與小甜達成和解，且曾於2011年、2012年及2013年間，接連在騎車時隨機觸摸女性騎士大腿、胸部等私處，如今仍未能謹言慎行再度犯案，因此依公然猥褻罪判他6月徒刑，得易科罰金。

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