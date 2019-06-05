三立民調／三腳督蔡英文勝賴清德　韓國瑜仍領先

▲柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文。（組合圖／資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選民調將於6月10日至14日進行，總統蔡英文、前行政院長賴清德8日進行政見發表會。根據《三立新聞》最新民調指出，在「三腳督」的狀態下，蔡英文以24.6%勝過賴清德的22.2%，但兩人均輸給高雄市長韓國瑜的30.1%；此外，值得注意的是，蔡英文在高雄市的支持度以32.2％勝過韓國瑜的26.8%，台北市長柯文哲則以20.9％位居第三。

根據三立新聞5日公布的民調顯示，在「三腳督」的狀態下，若是蔡英文、韓國瑜和柯文哲三人對決，韓國瑜以30.1%勝過蔡英文的24.6%，和柯文哲的23.6%；若以賴清德、韓國瑜和柯文哲三人進行對比，韓國瑜仍以30.1%勝過柯文哲的24.7%，賴清德則以22.2%支持度落到第三，也就是說，不論最後民進黨蔡、賴誰出線，韓國瑜民調都領先，但其中蔡英文以2.4個百分點的差距險勝賴清德。

值得注意的是，該份民調也可以看出，若是蔡英文、韓國瑜、柯文哲三人對決高雄市，蔡英文民調以32.2％排名第一，勝過韓國瑜的26.8%，柯文哲則是以20.9％位居第三，顯示韓國瑜在高雄地區不見得有主場優勢。

此次2020總統選情評估仿初選訪問日期為108年6月4日，共完成1100份，其中市話調查完成550份；手機完成550份，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。訪問對象為戶籍於臺閩地區22縣市，且年滿20歲的ㄧ般民眾。