駁妙天「人員充實快樂」　蔡正元辭國會黨總顧問：都我安排看醫生的





▲妙天、蔡正元。（組合圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

前國民黨立委蔡正元4日爆料，在高雄市長韓國瑜1日出席的「決戰2020，贏回台灣」凱道造勢中，妙天成立的「國會政黨聯盟」出錢出力，幹部忙到人仰馬翻，有的病倒有的骨折。妙天在5日中午駁斥，工作人員身體並無狀況；而蔡正元也在同日下午酸說，妙天不清楚有沒有人病倒或骨折，因為這些「都是我安排看醫生的」。

蔡正元4日在臉書表示，妙天成立國會政黨聯盟（簡稱國會黨）後，沒先花大錢在黨務和選舉，卻全黨總動員出錢出力，幫韓國瑜舉辦6月1日凱道大會師，「這場挺韓大會師所有經費，全部是妙天主席張羅的，他本人及所有幹部，在短短十幾天內籌備，忙到人仰馬翻，病倒的病倒，骨折的骨折，傷兵遍野，卻沒有一個人上台講話，把所有亮相的機會，都給挺韓人士和韓粉。」

▲妙天發表聲明。（圖／翻攝自臉書國會政黨聯盟）

對此，妙天5日在臉書粉專「國會政黨聯盟」發表聲明，蔡正元所言並非事實，「每位參與的工作人員身體並無狀況，也相當充實快樂，本人也十分健康」，國會黨協辦61誓師大會，是基於民主自由、經濟進步、兩岸和平發展，以及「讓人民過好日子」等創黨理念，對於稟持相同理念，即使物力維艱，對有相同目標的總統候選人，國會黨都會給予支持。

隨後蔡正元回擊，自己因工作煩雜，已經在3日請辭國會黨總顧問，所以沒有必要替妙天美言；妙天出錢出力籌辦韓國瑜6月1日凱道造勢活動，籌備工作地點就在妙天位於杭州南路的醒吾大樓，且工作人員都是從忠孝東路二段88號的國會黨總部抽調，所有舞台、燈光、音響、電視牆也都是妙天張羅，這些「都是事實」。

另外，針對妙天表示，沒有人病倒或骨折，蔡正元說，「那是妙天主席不清楚，因為都是蔡正元安排看醫生的。」