曾經「罷工5次、臥軌2次」　時代力量提名林佳瑋參選中壢立委

▲時代力量中壢區立委參選人林佳瑋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量繼上月15日公布首波立委參選名單後，5日再度召開「時代女力，勞權前進」記者會公布第二波立委參選人，桃園市第三選區（中壢）確定由曾在2016年6月華航空服員罷工推手的桃園市產業總工會顧問林佳瑋參選。

時代力量5日召開記者會公布第二波立委提名，確定由林佳瑋代表時代力量參選中壢區立委，而目前國民黨在桃園中壢區已提名桃園市議員魯明哲參選，民進黨也提名桃園市議員彭俊豪參選，綠黨桃園市議員王浩宇先前也曾宣布參選，不過隨後自行宣布棄選。

「我是一個罷工過五次、臥軌過兩次的人，今天開始我將代表時代力量參選中壢區立委」林佳瑋說，過去服務過非常多桃園基層的勞工，她知道「勞工運動並不是總是成功的，改變其實不是容易的事」，過程中的努力與先因遠遠超過表面看到的，即使是一場成功的罷工，仍不足以撼動整個台灣的社會結構。

林佳瑋說，很多人批評罷工是激進的抗爭行動，但事實是工會力量不足而資方影響力巨大，在兩者及不對等的關係下，勞工才不得不以罷工手段表達抗議。就如同台灣當前的處境，每當面對中國的強力打壓，當有人更加堅決捍衛主權時，也會有人認為這樣過於強硬，但即便如此仍應挺身而出、保護我們的國家。

林佳瑋也指出，近4年來有將近3萬的人口移入中壢，青年佔比三分之一，是個充滿希望與活力的城市，所以她也向中壢的市民喊話「我是林佳瑋，我不是政二代，沒有地方派系的糾結，這十年來始終與桃園和全國基層勞工站在一起。我保證，在政商財團利益與人民之間，我會永遠跟你們站在一起，因為這是我這輩子到現在一直都在做的事」。

▲時代力量區域立委第二波提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨主席邱顯智也補充，「主權、婚姻平權、勞權」是時代力量最重要的價值，林佳瑋確實符合這三項價值與奮鬥目標，因此提名小組是全票通過，在前一天的決策委員會上也無異議地通過決議，也感謝林佳瑋願意加入時代力量與大家一起努力，相信許多中壢市民也能夠理解林佳瑋為這塊土地以及勞工努力的心情。

林佳瑋現年33歲，擁有豐富工運資歷，大學畢業後曾在桃產總擔任祕書，並外派到華航集團子公司華膳空廚工會、空服員職業工會等處擔任祕書長，桃產總曾發起關廠工人、華隆罷工等工運，而華航空服員罷工一役讓林一戰成名。

▼時代力量中壢區立委參選人林佳瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

