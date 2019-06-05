辜寬敏稱59歲賴清德是「年輕男孩」　網酸：那我是受精卵？





▲賴清德。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

針對民進黨初選，92歲的總統府資政辜寬敏5日表示，總統蔡英文已經可以休息了，讓「年輕的男孩子」前行政院長賴清德來繼承。針對目前59歲、即將滿60歲的賴清德被稱為「年輕男孩子」，網友們瘋狂酸說，「那30歲的是什麼？精蟲嗎？」、「人生70才開始啊」。

辜寬敏上午受訪時對於中研院前院長李遠哲的連署內容表示，蔡英文已經盡了所能，可以休息了，讓「年輕的男孩子」賴清德繼承，「蔡總統變成台灣的國母，國家的母親」。但根據資料顯示，賴清德於1959年10月6日出生，即將要滿60歲的他卻被稱為「年輕男孩子」，引發網友和政治人物熱烈討論。

▲前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨立委余宛如在臉書PO文表示，「台灣證實已經邁入高齡化社會，93歲看60歲，的確還是年輕男孩。以後65歲以前都還是青年，我應該算屁孩。」

社會民主黨議員苗博雅說，「今天有人提出要求蔡總統讓位給年輕男孩，我這個32歲嬰兒想來想去，政壇符合40歲門檻能報名的年輕男孩紙，好像只有坐在我旁邊的呱吉啊」。台北市議員邱威傑（呱吉）開玩笑說，「繼重新定義青壯年之後，年輕男孩紙也有了新的概念」。

▲▼呱吉、苗博雅酸「年輕男孩」說。（圖／翻攝自Froggy Chiu、苗博雅臉書粉專）

筆名人渣文本的輔大教授周偉航透過「特急件小周的人渣文本」FB粉專提到，「蔡英文：1956年生，賴清德：1959年生。年輕男孩子？蔡英文要當國母還是母咪，她自己決定，但我看辜寬敏還是乖乖當出錢的分母就好。」

經常評論時政的臉書粉專「小聖蚊的治國日記」也酸說，「台灣人平均壽命200歲」、「59歲是年輕男孩，62歲當辣台妹剛好」，底下網友則笑稱「35歲受精卵報到」、「這樣的話，我連細胞都不是」、「各位受精卵大家好」。

辜寬敏言論也引起PTT鄉民們熱烈討論，「年輕男孩嘔嘔嘔」、「男孩兒，幾歲了？」、「他就是不爽女性出頭」、「年輕的定義我是不是搞錯了」、「差三歲說年輕？」、「清德Boy！這畫面很可怕」、「不管啦人家金孫啦」、「1959年出生的年輕男孩v.s.1956年出生的國母」、「高齡男孩兒」。