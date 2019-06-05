斥資2億台中首座游泳訓練中心動土　盧秀燕：建設刻不容緩

▲盧秀燕主持游泳訓練中心動土典禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

斥資2億元的台中市首座專屬游泳訓練中心5日動土，預計明年12月完工啟用，市長盧秀燕主持動土典禮時表示，北屯區近年發展快速，市府推動建設滿足學校及社區需求的腳步刻不容緩，教育局則說，未來游泳選手將不用到處找場地訓練，有助提昇日後比賽成績。

▲台中市游泳訓練中心模擬場館外觀。（圖／台中市政府提供）

「繼續動土開工，繼續建設台中！」盧秀燕主持動土典禮時表示，北屯區是台中第一大區，人口高達27萬人，近年大坑地區發展快速，東山高中及鄰近地區一直沒有室內溫水游泳池，為了提供師生良好運動環境，市府投入2億元經費興建游泳訓練中心場館，完工後也會開放給社區民眾使用。

教育局指出，台中市游泳訓練中心場館為地下一樓、地上四樓建築，包含室內溫水游泳池、重量訓練室、排球場、宿舍及辦公室，是具多樣化訓練效能的運動場所，目前台中市游泳選手都是自行尋找公營或私人游泳池訓練，未來完工後，將成為專屬訓練中心，有助提昇游泳運動水準和成績。

東山高中校長郭鴻耀指出，台中市游泳訓練中心場館整體建築融入學校運動特色、社區互動共享意象，利用外觀層次曲面與現代感的量體，充分展現環保、運動體適能氛圍，兼具光源引進、氣流通透的綠建築概念。