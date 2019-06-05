被抓包出軌！妻心虛「不清楚孩子誰的」　他怒殺3個月大男嬰

▲保羅沒有把男嬰好好放入睡籃中，而是直接從高處丟進去。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

英格蘭53歲男子保羅（Paul Rich）2017年在照顧3個月大的男嬰時，因為偶然發現老婆的簡訊，懷疑眼前的孩子跟他並沒有血緣關係，便將小孩直接拋入放在地上的睡籃，導致頭部受到重傷的男嬰最後死亡。他近期承認犯下過失殺人罪，預計6日到庭聽取判決結果。

《每日郵報》報導，布里斯托爾皇室法院得知，保羅平時與妻子住在一起，但女方其實有其他伴侶，他看到老婆與別人所傳的簡訊後，便詢問男嬰派翠克（Patrick）究竟是不是他的親生孩子，對方則回答「有可能吧，我不清楚。」

事件發生在2017年3月25日凌晨，當時保羅在家中照顧孩子，他感到非常沮喪，接著他抓住男嬰，搖晃小孩的身軀，最後把他拋入嬰兒睡籃，造成對方頭部受傷。他曾聲稱是自己沒抓好小孩，近期才坦白他試圖殺害男嬰。

保羅當時撥打緊急電話，告知接線員嬰兒受傷的消息。男嬰被送往當地醫院，後來轉到加護病房，由於傷勢過重，他一直沒有醒過來，最後醫師在同年的3月30日撤除維持生命的系統。

因涉嫌謀殺未遂而被逮捕時，保羅告訴員警，自己只是在照顧小孩，他是看重家庭生活的男人，不會輕易傷害小孩。據了解，死去的男嬰除了頭部受傷，3根肋骨也斷裂。