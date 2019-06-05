　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被抓包出軌！妻心虛「不清楚孩子誰的」　他怒殺3個月大男嬰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼嬰兒,嬰兒床,嬰兒睡籃。（示意圖／達志影像）

▲保羅沒有把男嬰好好放入睡籃中，而是直接從高處丟進去。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英格蘭53歲男子保羅（Paul Rich）2017年在照顧3個月大的男嬰時，因為偶然發現老婆的簡訊，懷疑眼前的孩子跟他並沒有血緣關係，便將小孩直接拋入放在地上的睡籃，導致頭部受到重傷的男嬰最後死亡。他近期承認犯下過失殺人罪，預計6日到庭聽取判決結果。

《每日郵報》報導，布里斯托爾皇室法院得知，保羅平時與妻子住在一起，但女方其實有其他伴侶，他看到老婆與別人所傳的簡訊後，便詢問男嬰派翠克（Patrick）究竟是不是他的親生孩子，對方則回答「有可能吧，我不清楚。」

事件發生在2017年3月25日凌晨，當時保羅在家中照顧孩子，他感到非常沮喪，接著他抓住男嬰，搖晃小孩的身軀，最後把他拋入嬰兒睡籃，造成對方頭部受傷。他曾聲稱是自己沒抓好小孩，近期才坦白他試圖殺害男嬰。

保羅當時撥打緊急電話，告知接線員嬰兒受傷的消息。男嬰被送往當地醫院，後來轉到加護病房，由於傷勢過重，他一直沒有醒過來，最後醫師在同年的3月30日撤除維持生命的系統。

因涉嫌謀殺未遂而被逮捕時，保羅告訴員警，自己只是在照顧小孩，他是看重家庭生活的男人，不會輕易傷害小孩。據了解，死去的男嬰除了頭部受傷，3根肋骨也斷裂。

ET快訊
摩鐵暴斃男女各有伴侶！男方女友起底是知名網紅..3天前FB才
安以軒孕婦寫真超辣！透視婚紗「腿胸全看光」：第一次穿那麼少
賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

關鍵字：嬰兒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被抓包出軌！妻心虛「不清楚孩子誰的」　他怒殺3個月大男嬰

郭台銘承諾威州廠未達成　美勞工部證「鴻海裁員155人」轉墨西哥

老爸見惡犬攻擊女兒...奮力救援！手腳被咬傷「心臟病發身亡」

年輕醫「暴力摘胎盤」！　22歲少婦嚴重出血痛到休克亡

孩子患有脊柱裂…醫苦勸墮胎　她堅持生下女嬰：還想再懷孕！

12歲男童慘遭生父毆打電擊！「鐵鍊+項圈」綁在廁所活活餓死

「精通7語言、4樂器！」史上第一位天才女博士　Google首頁紀念她373歲冥誕

才被大力稱讚…強生拒絕與好友川普見面　就怕壞了自己選情

拿不到駕照「真實身分曝光」！夢想家陷困境　眾院通過法案力挺

專訪自爆「梅根很討厭」　川普再澄清：是她討厭我，我沒有！

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

被抓包出軌！妻心虛「不清楚孩子誰的」　他怒殺3個月大男嬰

郭台銘承諾威州廠未達成　美勞工部證「鴻海裁員155人」轉墨西哥

老爸見惡犬攻擊女兒...奮力救援！手腳被咬傷「心臟病發身亡」

年輕醫「暴力摘胎盤」！　22歲少婦嚴重出血痛到休克亡

孩子患有脊柱裂…醫苦勸墮胎　她堅持生下女嬰：還想再懷孕！

12歲男童慘遭生父毆打電擊！「鐵鍊+項圈」綁在廁所活活餓死

「精通7語言、4樂器！」史上第一位天才女博士　Google首頁紀念她373歲冥誕

才被大力稱讚…強生拒絕與好友川普見面　就怕壞了自己選情

拿不到駕照「真實身分曝光」！夢想家陷困境　眾院通過法案力挺

專訪自爆「梅根很討厭」　川普再澄清：是她討厭我，我沒有！

台北市商業會訪朝鮮增進交流　參觀平壤金杯運動員綜合食品廠

嘉藥反毒績優　教育部頒獎表揚

亞洲盃男籃資格賽8日抽籤　主客場賽制成最大亮點

快訊／東區工人「外牆施工」墜樓　無呼吸心跳送醫搶救

孟耿如入選「東京藝術博覽會」　遺憾：沒辦法帶弟弟

光陽「Ionex 2.0」推2款新白牌電動機車　換電騎到飽每月398起

中職／中信兄弟里迪除役　曾陶鎔隔398天再上一軍

金鶯隊史首位3響砲捕手！薩法里諾齊名「老虎先生」

網美撞噴百萬元！上午開賓利出車禍…下午開勞斯萊斯又撞車

蔡英文、賴清德鹿死誰手？　謝龍介大膽預測：他會輸一點點

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂..

2款iPhone淘汰！iOS ..

醫暴力摘胎盤　她嚴重出血休克亡

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

特斯拉秘密資金曝光！一招爽賺6..

牙膏Oreo整街友！網紅挨告下..

17歲少女斷腿　勇父暴打鯊魚救..

私人秘境遭遊客破壞！地主怒開挖..

退役空軍帶妻遊斐濟　回程前病逝

美國宣布禁止旅遊團和遊輪到古巴

老公約早餐卻賴床　怒妻咬他蛋蛋

Fed可能降息　道瓊指數大漲5..

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

世界最危險職業！每7天有1人身..

更多熱門

相關新聞

孕肚常收縮緊迫！兒子出生曝真相　媽驚呆

「有聽過這樣的傳說，孩子稚嫩幼兒時期，會有胎內記憶」，一位媽媽表示，她曾在兒子很小的時候問「記不記得你以前住在哪」、「都看到什麼？」沒想到兒子不僅說出「我住在媽媽的肚肚」，還形容自己都抓著一條長長的線，讓原PO一驚，因為她孕期時常感到肚子收縮緊迫，「該不會是寶寶在拉我的臍帶吧？」

5天大女嬰狂哭鬧　溫柔母拿刀劃開喉嚨

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

保母獨留女嬰趴睡嗆奶亡　判賠200萬

早產嬰嚇壞醫護　像塊沒煮熟的生肉！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

獨／光陽推「125等級電動機車」

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面