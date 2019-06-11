目睹老婆傳「我們的孩子」給小王　他從1公尺高…怒摔爛嬰兒！

▲男子發現小孩不是親生之後，竟直接將他摔死。（圖／翻攝自WILTSHIRE POLICE）

記者陳亭伃／綜合報導

英國威爾特郡日前傳出一起家庭悲劇。一名52歲的男子原本開心的迎接自己的兒子誕生，雖說和妻子感情不是太融洽，但面對孩子的出生，原本以為是新的開始，卻沒想到意外撞見妻子跟「小王」在簡訊中提到「我們」的孩子，質問之下妻子也不確定孩子的生父是誰，竟出手將孩子活活摔死。

根據英國《太陽報》報導，瑞奇和妻子布萊蕾（Kirsty Bradley）雖說在一起5年、結婚三年，但兩人的關係一直沒有太幸福，布萊蕾甚至在外面有其他的男人，但看在瑞奇眼裡2人仍是名正言順的夫妻關係。直到近日兒子派翠克（Patrick Bradley）的出生，原本給瑞奇一點希望，以為婚姻還有救。

沒想到瑞奇卻意外在妻子的手機中看到傳給「小王」的訊息，文字中更提到「我們」的孩子，這讓瑞奇完全無法接受，當下立刻質問布萊蕾，但布萊蕾卻回答「可能是你的孩子，但我也不確定」當場讓瑞奇情緒有些無法控制，但到了晚上還是起來幫寶寶換尿布。

當天凌晨，瑞奇發現寶寶有些不對勁，整個人有點軟、無力，眼睛半閉，於是打電話報警送醫。醫療團隊表示，派翠克的傷勢很嚴重，右眼跟大腦後方都有出血，明顯缺氧，出現癲癇的狀態，可能是遭到激烈搖晃或是高處摔落，轉到重症監護室後還是不幸死亡。



負責的檢察官豪斯（Sally Howes）表示，根據調查與筆錄中顯示，瑞奇因為懷疑寶寶的親生父親不是自己，所以將孩子從一公尺左右高，用力摔在嬰兒搖籃中，並且劇烈搖晃，所有對罪刑他都坦承。瑞奇的辯護律師也表示，儘管被告不是孩子的親生父親，但他對於自己犯下這個錯感到相當懊悔、沮喪。