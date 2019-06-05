解題程式能力當興趣　屏大簡士傑檢定獲第5名

▲屏東大學資工系簡士傑同學，在2019年大學程式能力檢定中，榮獲第5名。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學資工三甲簡士傑同學，在2019年大學程式能力檢定（CPE)中，榮獲第5名，改寫資工系另一名同學賴慈馮保持一年多系上最佳全國成績第14名，顯示屏大資工培養程式設計人才的成果相當耀眼，不輸給一流的大學。

▲屏大頒獎表揚簡土傑。

大學程式能力檢定共有2289個不限學歷的人報考， 簡士傑同學以答對6題（全部題目共有7題），和其他8位參加者一樣、依解題時間排序第5，並且打敗了許多頂尖大學的學生，

簡士傑表示，他都利用課後時間來解題，一方面可以提升自己程式編寫的能力，另一方面也能夠讓自己以更多不同的角度去思考，因為一道題目不一定只有一套解法，可以同時有很多套解法，在這個思考不同解法的過程中，更可以提升自己的思考邏輯。

而在資工系上修過的資料結構以及演算法，更是在解題中的一大關鍵。簡同學希望，對解題有興趣的同學能在這兩堂課上好好學習，一定可以對解題能力大有幫助，但也不代表其他門課就要放掉，最重要的還是要自己親手去實踐理論，程式能寫就盡量多寫，能當成樂趣就當成樂趣，不要害怕遇到Bug。

他說，如果大家願意多花點時間，說不定也會對自己的進步感到訝異，煩悶之餘，也可以把解題得到的回饋，當成給自己的犒賞，激勵自己更主動去精進程式能力，樂在學習，挑戰自我。