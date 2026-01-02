科技偵查、跨部門跨縣市追緝　南投首波獵飆行動逮12人扣10改裝車

▲南投警方啟動「獵飆行動」，讓12名飆仔人、車、財全失。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯南投報導

南投縣警局針對近期在全縣多處市中心或山區道路飆車、危險駕駛、製造噪音的改裝車集團，以科技溯源方式追緝，日前動員跨縣市至北、中、南等5地執行拘提，總計緝獲嫌疑人12名，同時查扣10部各式改裝車輛，全案訊後移送法辦。

縣警局表示，近日啟動代號「獵飆行動」的強力執法專案，成立專案小組聚焦在多處道路（如臺3線、臺16線等）集體競速、闖紅燈、占用車道、任意變換車道以及製造高分貝噪音的改裝車輛等違法情事，調閱多日監視器、行車記錄器及科技執法設備進行過濾，篩選近數百輛車後，多名主要涉案成員及相關違法事證。

專案小組隨即報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮偵辦，並聲請搜索票及拘票，於12月30日清晨兵分12路，跨縣市至新北、桃園、台中、苗栗及屏東執行拘提；由於在天色破曉即登門逮人，多名嫌犯都在睡夢中被驚醒、一臉錯愕地就逮，訊後依《刑法》公共危險罪移送南投地檢署偵辦，並依《道路交通管理處罰條例》、《噪音管制法》告發並限期改正。

縣警局交通隊隊長張瑞忠指出，本次專案行動首次透過「檢、警、監、環」跨部門協作，對違法行為實施一系列「帶人、扣車、罰款」的多重打擊，車輛除連人帶車查扣，後續將面臨改裝、噪音等罰單，若無法改正完成通過檢驗，情節重大者甚至還要被吊扣或吊銷牌照，徹底讓飆車族「人、車、財三失」，也真正做到「抓人、扣車、罰到底」。

縣警局長謝宗宏表示，南投擁有許多優美的山區道路，絕不容許成為少數人危險競速的場所，強調本次行動僅是首波出擊，將持續透過科技偵查等相關執法作為，並用最嚴厲的手段讓飆仔付出最大代價，直至徹底壓制飆風、淨化縣內道路安寧及交通秩序為止；縣警局交通隊呼籲，若發現有疑似飆車或改裝噪音車輛，請立即撥打110 報案或提供線索，共同維護南投縣的道路安全與生活品質。