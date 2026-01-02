　
    • 　
>
地方 地方焦點

科技偵查、跨部門跨縣市追緝　南投首波獵飆行動逮12人扣10改裝車

▲南投警方啟動「獵飆行動」，讓12名飆仔人、車、財全失。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯南投報導

南投縣警局針對近期在全縣多處市中心或山區道路飆車、危險駕駛、製造噪音的改裝車集團，以科技溯源方式追緝，日前動員跨縣市至北、中、南等5地執行拘提，總計緝獲嫌疑人12名，同時查扣10部各式改裝車輛，全案訊後移送法辦。

縣警局表示，近日啟動代號「獵飆行動」的強力執法專案，成立專案小組聚焦在多處道路（如臺3線、臺16線等）集體競速、闖紅燈、占用車道、任意變換車道以及製造高分貝噪音的改裝車輛等違法情事，調閱多日監視器、行車記錄器及科技執法設備進行過濾，篩選近數百輛車後，多名主要涉案成員及相關違法事證。

專案小組隨即報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮偵辦，並聲請搜索票及拘票，於12月30日清晨兵分12路，跨縣市至新北、桃園、台中、苗栗及屏東執行拘提；由於在天色破曉即登門逮人，多名嫌犯都在睡夢中被驚醒、一臉錯愕地就逮，訊後依《刑法》公共危險罪移送南投地檢署偵辦，並依《道路交通管理處罰條例》、《噪音管制法》告發並限期改正。

縣警局交通隊隊長張瑞忠指出，本次專案行動首次透過「檢、警、監、環」跨部門協作，對違法行為實施一系列「帶人、扣車、罰款」的多重打擊，車輛除連人帶車查扣，後續將面臨改裝、噪音等罰單，若無法改正完成通過檢驗，情節重大者甚至還要被吊扣或吊銷牌照，徹底讓飆車族「人、車、財三失」，也真正做到「抓人、扣車、罰到底」。

縣警局長謝宗宏表示，南投擁有許多優美的山區道路，絕不容許成為少數人危險競速的場所，強調本次行動僅是首波出擊，將持續透過科技偵查等相關執法作為，並用最嚴厲的手段讓飆仔付出最大代價，直至徹底壓制飆風、淨化縣內道路安寧及交通秩序為止；縣警局交通隊呼籲，若發現有疑似飆車或改裝噪音車輛，請立即撥打110 報案或提供線索，共同維護南投縣的道路安全與生活品質。

每日新聞精選

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

春節9天假將爆人潮！高雄啟動公安稽查

今年春節9天連假，大型賣場、百貨公司及KYV等公共場所將湧現人潮，為確保市民消費與公共安全，工務局長楊欽富今（2）日宣布，自1月6日起啟動春節前公共安全專案聯合稽查，針對本市面積超過2,000平方公尺之大型百貨公司、量販賣場及KTV等共計60家人潮密集場所進行抽檢。

民眾控晶英酒店牛肉冷盤有蟲　衛生局稽查

台南市恢復交通助理員違停稽查鎖定併排、路口10公尺、人行道

食品廠廢水爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢

鴕鳥逛大街跟小客車賽跑　超扯畫面曝光

關鍵字：

獵飆行動飆仔炸街稽查查扣車輛開罰

