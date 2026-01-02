　
地方 地方焦點

桃園大華國小星光舞台迎2026　培養學子品格與展現自信

▲桃園市大華國小舉辦「快樂迎新年」校園活動

▲桃園市大華國小舉辦「快樂迎新年」校園活動。（圖／大華國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

喜迎2026嶄新的一年，桃園市大華國小舉辦「快樂迎新年」校園活動，結合友善校園理念、品格教育與榮譽點數制度，讓學生在充滿祝福的跨年氛圍中，站上舞台展現一整年來的學習成果與成長軌跡。校長黃烱瑩與家長會長、副會長更巧扮瑪莉兄弟，融入學生演出，帶給學生驚喜。

大華國小校長黃烱瑩2日表示，這場「快樂迎新年」校園活動於114年12月30日舉辦，結合友善校園理念、品格教育與榮譽點數制度，讓學生在充滿祝福的跨年氛圍中，站上舞台展現一整年來的學習成果與成長軌跡。活動以「展現自信、欣賞他人、互相尊重」為核心主軸，透過學生主持、社團與班級成果發表，勾勒出學校邁向新年度更積極、正向的教育願景。

▲桃園市大華國小舉辦「快樂迎新年」校園活動

▲校長黃烱瑩與家長會長、副會長更巧扮瑪莉兄弟。▼大華國小校長黄烱瑩(左)扮瑪琍歐帶給學生驚喜。（圖／大華國小提供）

▲桃園市大華國小舉辦「快樂迎新年」校園活動

活動由學生擔綱主持，從節目串聯到舞台呈現皆由學生自主規劃與執行，充分展現其行動力與責任感。校方表示，讓學生主導活動設計與呈現，正是落實品德教育中「責任、合作與尊重」精神的重要實踐。現場節目內容豐富多元，包括舞蹈表演、戲劇演出、體育社團成果發表及雙人相聲等，吸引全校親師生熱情參與，現場氣氛溫馨熱烈。

在一連串精彩演出中，流行舞蹈社以俐落舞步展現長時間練習的成果；二年級學生則以自編自演的校園短劇，生動詮釋同儕互動情境，透過故事傳達友善與尊重的價值，呼應學校推動的品德教育理念。參與演出的學生分享：「能站上舞台，是因為老師和同學願意彼此幫忙；在準備的過程中，我學到合作的重要，也更有勇氣迎接新的一年。」

▲桃園市大華國小舉辦「快樂迎新年」校園活動

▲喜迎2026嶄新的一年，桃園市大華國小舉辦「快樂迎新年」校園活動。（圖／大華國小提供）

大華國小長期深耕友善校園與品格教育，其中「榮譽點數制度」鼓勵學生從日常生活中累積正向行為表現，如主動協助同學、認真完成任務、投入服務學習及勇於參與各項挑戰。活動中最受期待的抽獎環節，巧妙穿插於節目之間，抽獎箱內滿載學生以榮譽點數兌換的摸獎券，將現場氣氛推向高潮。多位家長亦肯定活動成效，表示由學生擔任主持與表演，不僅提升責任感，也培養跨年齡合作能力；每年看見孩子彼此支持、勇於展現，都能深刻感受到學校持續營造正向學習環境的用心。

「快樂迎新年」活動不僅是歲末成果展，更象徵學生帶著自信與祝福，邁向全新一年的學習旅程。未來，大華國小將持續深化友善校園政策，整合品格教育課程與榮譽點數制度，讓學生在真實生活情境中培養良好品德，逐步成為能自我管理、自我展現、自我實踐的學習者。

