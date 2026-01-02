　
地方 地方焦點

癮君子潛入山區農舍行竊「只偷到空氣槍」　地主發現當場制伏

▲黃男潛入山區農舍行竊被地主發現遭制伏，草屯警方查獲毒品、以強盜罪嫌送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲黃男潛入山區農舍行竊被地主發現遭制伏，草屯警方查獲毒品、以強盜罪嫌送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

黃姓男子染有毒癮，日前偷偷潛入地處偏僻的農舍行竊，卻只找到一把空氣長槍，且隨即被地主發現並壓制，警方獲報到場確認後將其逮捕，並於附帶搜索查獲海洛因、安非他命等毒品及吸食器，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

據悉，黃姓男子當天騎乘機車前往草屯鎮坪頂里與中寮鄉龍岩村交界附近，鎖定地處偏僻、人煙稀少的農舍下手，但經過一陣翻找後，僅發現一把空氣長槍，正要離開時後遭地主發現，黃男為了脫逃而與其發生拉扯。

▲竊嫌山區農舍行竊被地主發現遭制伏，草屯警查獲毒品、強盜送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲竊嫌山區農舍行竊被地主發現遭制伏，草屯警查獲毒品、強盜送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯警分局指出，豐城派出所接獲民眾報案，員警迅速通報爽文派出所並趕往現場，到場時發現黃男已遭當地農民制伏在地，黃男也放棄抵抗並坦承犯行；經員警實施附帶搜索，於現場及黃男隨身物品、機車車廂內查獲海洛因(總重1.83公克)、安非他命(總重15.18公克)、吸食器、菜刀、瑞士刀及竊取之空氣槍1把。

▲竊嫌山區農舍行竊被地主發現遭制伏，草屯警查獲毒品、強盜送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲竊嫌山區農舍行竊被地主發現遭制伏，草屯警查獲毒品、強盜送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，將黃男帶返偵訊及移送南投地檢署偵辦；而贓物空氣槍部分，當事地主稱為其自有、已存放20年，經警方查扣後送刑事局鑑定。

草屯分局長劉千祥呼籲，民眾如遭遇可疑人士或現行犯，應立即報警處理，切莫與歹徒發生衝突，由警方進行逮捕及處置，以避免發生危險。

下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

被打怕了？馬杜洛：願跟美國對話

被打怕了？馬杜洛：願跟美國對話

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）1日受訪時表示，願與美國就毒品走私和石油議題展開對話，無論何時、何地、何種方式都可以，「如果他們想認真討論打擊毒品走私的協議，我們已經準備好了」。

台南男薑母鴨店用空氣槍打中女顧客　法院不罰原因曝

台南男薑母鴨店用空氣槍打中女顧客　法院不罰原因曝

美軍空襲涉毒船隊擊中3船隻　至少3死

美軍空襲涉毒船隊擊中3船隻　至少3死

板橋男棍棒砸路邊機車　落網辯吸毒心情差

板橋男棍棒砸路邊機車　落網辯吸毒心情差

金紙店藏毒窟！員林警破獲毒品分裝場

金紙店藏毒窟！員林警破獲毒品分裝場

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

