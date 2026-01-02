癮君子潛入山區農舍行竊「只偷到空氣槍」　地主發現當場制伏

▲黃男潛入山區農舍行竊被地主發現遭制伏，草屯警方查獲毒品、以強盜罪嫌送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導



黃姓男子染有毒癮，日前偷偷潛入地處偏僻的農舍行竊，卻只找到一把空氣長槍，且隨即被地主發現並壓制，警方獲報到場確認後將其逮捕，並於附帶搜索查獲海洛因、安非他命等毒品及吸食器，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

據悉，黃姓男子當天騎乘機車前往草屯鎮坪頂里與中寮鄉龍岩村交界附近，鎖定地處偏僻、人煙稀少的農舍下手，但經過一陣翻找後，僅發現一把空氣長槍，正要離開時後遭地主發現，黃男為了脫逃而與其發生拉扯。

草屯警分局指出，豐城派出所接獲民眾報案，員警迅速通報爽文派出所並趕往現場，到場時發現黃男已遭當地農民制伏在地，黃男也放棄抵抗並坦承犯行；經員警實施附帶搜索，於現場及黃男隨身物品、機車車廂內查獲海洛因(總重1.83公克)、安非他命(總重15.18公克)、吸食器、菜刀、瑞士刀及竊取之空氣槍1把。

警方依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，將黃男帶返偵訊及移送南投地檢署偵辦；而贓物空氣槍部分，當事地主稱為其自有、已存放20年，經警方查扣後送刑事局鑑定。

草屯分局長劉千祥呼籲，民眾如遭遇可疑人士或現行犯，應立即報警處理，切莫與歹徒發生衝突，由警方進行逮捕及處置，以避免發生危險。