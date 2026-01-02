申請案逾9萬件！　桃園115年租金補貼預計1/16日前陸續入帳

▲115年租金補貼申請案逾9萬件。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為減輕租屋族負擔，桃園市政府住宅發展處配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，全力加緊審核資格中，補貼款項預計於115年1月16日前陸續撥款入帳，申請符合資格民眾可留意存摺摘要，並透過專案網站掌握最新進度。

市府住宅發展處2日表示，115年度因執行新制轉換並納入舊案帶入審查機制，案件量眾多，申請案已高達9萬3,000餘件，目前已核准約8萬件，其餘案件加速審理中；補貼金額將依據申請人條件如中低收入戶、單身或育有未成年子女等有所區別，每月每戶發放2,400元至5,000元不等，並按弱勢身分別計算加碼補助，申請者可至「300億元中央擴大租金補貼專案官方網站」查詢，若審核狀態顯示為「案件符合補貼資格」，款項將於1月16日前完成入帳。

▲租金補貼相關問題向桃園住宅發展處詢問。（圖／市府提供）

住宅處說明，凡114年已申請通過，今年度仍符合補貼條件的案件，系統會自動將資料帶入115年度審查程序，由於年度審查案量龐大，內政部國土管理署己陸續分批將案件送至審核系統，市府將全力配合加速行政作業，確保在審查通過後能儘速銜接撥付，保障民眾權益。

住宅處提醒，所有申請資格、補助條件及相關規範，均以中央最新公告內容為準，若對進度或資格有任何疑問，可多加利用「300億元中央擴大租金補貼專案問與答」專區，或電洽內政部國土管理署諮詢服務專線，亦可撥打桃園市政府住宅發展處專線進行洽詢。

租金補貼相關訊息查詢：

◎300億元中央擴大租金補貼專案：https://pse.is/8jkn9u

◎300億元中央擴大租金補貼專案問與答：https://pse.is/8jkn9r

◎內政部國土管理署諮詢服務專線：(02)7729-8003

◎桃園市政府住宅發展處諮詢服務專線：(03)332-4700 轉分機6