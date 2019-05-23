屏大特教學生吳承嶸用歌聲給人溫暖　獲2019總統教育獎

▲屏東大學特教學生吳承嶸（前排中）用歌聲給人溫暖，獲2019總統教育獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學教育心理與輔導學系一年級學生吳承嶸，雖是腦性麻痺中度的特教學生，平時須仰賴電動輪椅與助行器代步，且摯愛的母親、奶奶相繼辭世，他仍積極樂觀，愛唱歌的他經常用歌聲帶給他人溫暖，陪伴更多人走出生命的低潮，榮獲2019年總統教育獎。

▲▼吳承嶸（中）唱歌、作曲。

家住台北的吳承嶸，小時候雙腳與髖關節經過了幾次鬆筋手術，穿著矯正鞋努力復健，雖然很痛苦，但是在爸媽的陪伴下，他可以忍受身體的疼痛，也覺得幸福、知足。但在9歲那年，媽媽突然生病成了植物人，家務和經濟重擔全落在爸爸吳秋哲的肩上；由於爸爸是一名建築臨時工，工作很不穩定，為了照顧年幼的他，一度長達兩年無法出門工作，全家人只能靠著領取身心障礙的補助費、基金會的補助款，以及爸爸微薄的薪水過生活。



小學3年級起，他必須習慣沒有母親在身邊的生活，學著比別人更成熟、更獨立、更貼心，並學會承擔所有的事情。一路走來很辛苦，不止孤獨，更遭受了很多的挫折和痛苦，甚致自卑、怨天尤人。

由於一路上有爸爸、老師們的鼓勵，讓他知恩地繼續走下去，即使生活很辛苦、工作很疲累，他總是想著「怎麼做才對我最好？」爸爸更期許他要學會獨立生活，「做人要誠實、要腳踏實地、要堅持」



承嶸說，從小學到大學，一路上有許多老師的鼓勵，讓他覺得很暖心，能夠繼續堅持下去，例如國小的辜郁晴老師和顏巧怡老師；高中的音樂老師發現他優美的歌聲，帶領他進入合唱團，讓他在舞台上找到了自信。



考上屏東大學後，他和爸爸一開始都很焦慮，爸爸尤其擔心他身體上的限制，會不會無法負荷？在他確定考上屏東大學後，資源教室謝弘亮老師於開學前兩個月前就聯絡他，深入了解他的家庭與身體狀況，為他訂定適合的學習與生活方案，解決了他和爸爸的擔心。

進入大學，除了努力克服身體限制，在專業上精進外、加入合唱團，讓他能繼續歌唱、繼續在舞台上用歌聲帶給大家溫暖；並在工讀時，幫助其他的身心障礙的同學。

獲得2019總統教育獎，他想把這個獎獻給最敬佩和重要的父親，與去年12月離開人世的母親，及一路來幫忙的老師們。