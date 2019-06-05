李進勇提公投大選脫鉤　孫大千：原來公投已不是民進黨最愛

▲李進勇。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選將至，是否與公投合併舉行，備受關注。中選會主委李進勇4日表示，行政院提公投法修正草案，讓大選與公投從應一同舉行，改為得以合辦，就是希望給選務部門空間，未來會訂出標準，一定數量內的公投，才能與大選一同舉行。對此，前國民黨立委孫大千5日表示，「原來公投已經不是民進黨的最愛了！」

孫大千在臉書表示，公投法修正之前，民進黨應先向人民交代五個問題，第一，民進黨當年力主公投綁大選，「最主要的訴求就是唯有藉由大選，才能夠大幅提高公投的投票率，避免無效公投。現在竟然要修法脫勾，難道不在乎公投的投票率了嗎？」第二，去年的九合一選舉加上十個公投案所造成的選舉困擾，是單純的技術問題，只要增加每個投票所的公投圈票處的數量就能順利解決，「為什麼要全面扼殺公投呢？」

孫大千提到，第三，李進勇說擔任中選會主委沒有政治使命，「沒想到就任沒有幾天，就立即執行任務，犧牲公投，難道連一點羞恥心都沒有嗎？」第四，「民進黨把公投從鳥籠解放出來之後，為什麼又要殘忍的把公投送進冰櫃呢？公民投票到底還是不是民進黨堅持的信仰和捍衛的價值呢？」第五，民進黨九合一大選的大敗，「是因為被公投拖累？還是因為自己的政績太爛了呢？」