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馬英九喊重啟核四公投　綠盟怒：先問選民是否願意成核災犧牲品

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▲▼馬英九、吳敦義記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九點名韓國瑜、郭台銘等人應表態支持重啟核四公投。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

綠色公民行動聯盟今（4日）針對前總統馬英九點名，國民黨內韓國瑜、郭台銘、朱立倫及王金平等人應表態支持重啟核四公投質疑，一個蓋了20年始終蓋不好，經9任總統都無法解決的核四爛帳，一碰到選舉，又浮上檯面變成政治宣傳的焦點。且好不容易核四進行停損處置，卻還要再啟動，出了事到底誰要負責？

綠盟指出，2012年核四廠種種弊端密集浮現，如系統拼裝不良、泡水、未按圖施工、工程品質拙劣、貪腐弊案不斷，不敢置信一個安全性無比重要的核電廠竟蓋得如此之爛，當年馬政府也無法回答為何核四變成一個宣稱施工進度90%，卻連試運轉程序都過不了的電廠。

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▲▼馬英九出席重啟核四記者會。（圖／翻攝自羅智強臉書）

▲馬英九出席重啟核四記者會。（圖／翻攝自羅智強臉書）

綠盟表示，因此2014年被高達7成的民意反對，當年馬政府既不敢硬蓋，也不敢有魄力選擇停建，只好順應民意宣布封存停工，留著這個包袱給下一任的總統決定，迴避該負的政治責任。如今又要推動重啟核四，且刻意不提過去核四的黑歷史，也從不檢討自身，這一台「核四失速列車」，好不容易踩了煞車，可以開始進行停損處置，卻還要再啟動，出了事到底是誰要來負責？

綠盟認為，熟知建廠歷史的人都知道，長期以來核四都被當成政治鬥爭的工具、無限追加預算的政治提款機，此時此刻將核四重啟當作政治焦點，為的當然不是能源問題，因為一座核四廠的電力有限，接下來電力供應已經回穩，備轉容量率均可達10%以上，不再有缺電問題。

▲反核方批重啟核四的失速列車，誰來負責？（圖／綠色公民行動聯盟提供）

▲反核方批重啟核四的失速列車，誰來負責？（圖／綠色公民行動聯盟提供）

綠盟強調，核四絕對是任何一個政治人物都不想接的燙手山芋，民眾為何還要繼續為蓋不好的核四錢坑買單，支付這個千瘡百孔的工程？誰來負責保證這些工程的安全問題？哪一位總統候選人企圖讓已停建的核四廠復活，就必須先回答，選民是否願意成為錢坑核四要繼續投入百億千億的提款機？選民是否願意成為破爛核四工程的核災犧牲品？

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關鍵字：綠色公民行動聯盟,綠盟,馬英九,重啟核四,公投,核災

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