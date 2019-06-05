　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜稱「未主張恢復18%」　林濁水：秀逗邏輯

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲「決戰2020-贏回台灣」凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在市議會針對軍公教年金改革問題，明確表示「政府過去承諾的要照承諾做、要恢復」，引發外界議論，甚至遭到抨擊，韓國瑜4日中午發聲明強調，從未主張恢復軍公教18%年金，請惡意扭曲人士不要再刻意抹黑。對此，前民進黨立委林濁水批評，「縱使草包邏輯也不是這樣，只有秀逗邏輯才可能，當然兩種兼而有之也可能。」

韓國瑜4日發聲明表示，針對部分媒體甚至名嘴錯誤指述，他從未主張恢復軍公教18%年金；同時也提出4點主張，第一，政府不能失信於民，他關注的是程序正義，公教人員在考取公職時即代表相關福利保障；第二，應尊重法律體制，明明公教制度已有法定機關銓敘部規範，當然要尊重制度，不該以國家年金改革委員會或其他組織任意取代；第三，年金的管理效能應提高，新加坡的年金基金管理獲利率是6%，台灣只有2%，還有管理效能提升的空間，第四，政府不能債留子孫。

對此，林濁水在臉書指出，韓國瑜說從未提恢復18%，只講程序正義和政府不可以失信於民，要關注公務員考取時的相關福利保障而己，「怪了，當年考取的福利保障不就是有18%？現在他三天內大轉彎變可以取消18%，不是變成政府可以不必關注公務員福利保障？還是廢18%根本沒有政府失信於民的問題？」

林濁水進一步提到，「既然廢18%沒有程序正義，那麼豈不是恢復才可以解決程序不正義的問題？他不要恢復，是說程序不正義反而很好？到底韓國瑜這一段話是什麼邏輯？縱使草包邏輯也不是這樣，只有秀逗邏輯才可能，當然兩種兼而有之也可能。」

ET快訊
快訊／新莊雙屍命案！摩鐵情侶陳屍床邊　「無外傷」死因弔詭
台體大系主任「學校當後宮」不倫空姐研究生　成績0→87分

關鍵字：韓國瑜,林濁水,年金改革

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

毛治國、朱雲鵬、陳文茜當智囊　郭台銘組抗韓聯盟

韓國瑜稱「未主張恢復18%」　林濁水：秀逗邏輯

揪人組抗韓小組？　郭台銘：黑郭比卡韓更多

被爆韓國瑜透過他求饒！　孫大千：我和吳子嘉的確通過電話

高嘉瑜競選學生會長時期「黑歷史」曝光　清純素顏+超不自然離子燙

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％　年輕族群柯文哲贏賴40%

郭台銘訪ET／董事長給職場新鮮人的三句話：「選擇比努力重要」

影／隨蔡英文林園參拜　陳其邁暗酸「我來這裡比韓市長多次」

影／批韓國瑜塑造「被害者形象」　吳子嘉撿到槍痛斥：低級行為

影／爆料韓國瑜桃色疑雲！　吳子嘉「偵訊5小時」後露面：檢察官交代不能說

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

毛治國、朱雲鵬、陳文茜當智囊　郭台銘組抗韓聯盟

韓國瑜稱「未主張恢復18%」　林濁水：秀逗邏輯

揪人組抗韓小組？　郭台銘：黑郭比卡韓更多

被爆韓國瑜透過他求饒！　孫大千：我和吳子嘉的確通過電話

高嘉瑜競選學生會長時期「黑歷史」曝光　清純素顏+超不自然離子燙

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％　年輕族群柯文哲贏賴40%

郭台銘訪ET／董事長給職場新鮮人的三句話：「選擇比努力重要」

影／隨蔡英文林園參拜　陳其邁暗酸「我來這裡比韓市長多次」

影／批韓國瑜塑造「被害者形象」　吳子嘉撿到槍痛斥：低級行為

影／爆料韓國瑜桃色疑雲！　吳子嘉「偵訊5小時」後露面：檢察官交代不能說

兒頭七「寄居蟹」走出冰櫃停下　母哭：你回來看媽媽嗎…神奇事發生了

偷拍光碟女主角「獄中產女」…16年後女兒Google追問　她決定說真相

中職／中信兄弟洋砲政策告終　將找新洋投補強先發

毛治國、朱雲鵬、陳文茜當智囊　郭台銘組抗韓聯盟

媽媽買飲料拿吸管給孩子用　父女自己拿完冷嗆：去買一包不就好了

台灣首座豪宅「完工16年0過戶」！600億食品家族爭產　一度淪法拍

蘋果讓用戶對數據有更多控制權　每周拒絕4萬個隱私疑慮的App

Fed釋出降息激勵美股強彈　台股早盤跳空大漲逾百點

為選擇障礙而生！夏季高CP值眼彩盤，9色起跳才夠看

韓國瑜稱「未主張恢復18%」　林濁水：秀逗邏輯

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴..

高嘉瑜競選學生會長時期「黑歷史..

批韓國瑜塑造被害者形象　吳子嘉..

近6成不支持韓國瑜帶職參選總統

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優..

爆料韓國瑜桃色疑雲！　吳子嘉：..

影／氣質女留學生哽咽籲挺蔡英文

郭台銘訪ET／給職場新鮮人三句..

傅崐萁包養記者　監院彈劾3官員

獨／陳菊生氣了！痛心賴清德扭曲..

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結..

郭台銘訪ET／台灣是8K跟5G..

李來希挺韓：他爭的是公道不是福..

求饒吳子嘉？孫大千：我們的確通..

更多熱門

相關新聞

求饒吳子嘉？孫大千：我們的確通過電話

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，高雄市長韓國瑜外遇且有私生女；名嘴黃光芹則說，婚外情事件是為了「鬥垮李佳芬」，進一步爆料韓國瑜私下透過孫大千聯絡吳子嘉，希望「之後能多多幫忙」。對此，國民黨前立委孫大千4日晚間在臉書發文，「的確跟吳子嘉董事長通過電話」。

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％

被控誹謗韓國瑜　吳子嘉：應傳喚王小姐

批韓國瑜塑造被害者形象　吳子嘉：低級行為

爆料韓國瑜桃色疑雲！　吳子嘉：留下相關物證

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

獨／光陽推「125等級電動機車」

王彩樺跪地痛哭：無法相信賀一航過世！

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

才剛喜曝當爸…蔡昌憲忍痛引產「基因缺陷寶寶」

老闆帶去「爽一下」　男友：不去不舒服

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面