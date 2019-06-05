韓國瑜稱「未主張恢復18%」　林濁水：秀逗邏輯

▲「決戰2020-贏回台灣」凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在市議會針對軍公教年金改革問題，明確表示「政府過去承諾的要照承諾做、要恢復」，引發外界議論，甚至遭到抨擊，韓國瑜4日中午發聲明強調，從未主張恢復軍公教18%年金，請惡意扭曲人士不要再刻意抹黑。對此，前民進黨立委林濁水批評，「縱使草包邏輯也不是這樣，只有秀逗邏輯才可能，當然兩種兼而有之也可能。」

韓國瑜4日發聲明表示，針對部分媒體甚至名嘴錯誤指述，他從未主張恢復軍公教18%年金；同時也提出4點主張，第一，政府不能失信於民，他關注的是程序正義，公教人員在考取公職時即代表相關福利保障；第二，應尊重法律體制，明明公教制度已有法定機關銓敘部規範，當然要尊重制度，不該以國家年金改革委員會或其他組織任意取代；第三，年金的管理效能應提高，新加坡的年金基金管理獲利率是6%，台灣只有2%，還有管理效能提升的空間，第四，政府不能債留子孫。

對此，林濁水在臉書指出，韓國瑜說從未提恢復18%，只講程序正義和政府不可以失信於民，要關注公務員考取時的相關福利保障而己，「怪了，當年考取的福利保障不就是有18%？現在他三天內大轉彎變可以取消18%，不是變成政府可以不必關注公務員福利保障？還是廢18%根本沒有政府失信於民的問題？」

林濁水進一步提到，「既然廢18%沒有程序正義，那麼豈不是恢復才可以解決程序不正義的問題？他不要恢復，是說程序不正義反而很好？到底韓國瑜這一段話是什麼邏輯？縱使草包邏輯也不是這樣，只有秀逗邏輯才可能，當然兩種兼而有之也可能。」