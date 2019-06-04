中選會變蔡英文競選總部？　李進勇本人回應了

▲中選會主委李進勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會5月28日通過中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，由於他2月在被行政院提名後才註銷民進黨籍，濃厚的黨籍色彩引發外界對於獨立機關中立的疑慮，甚至有人擔心中選會將變成「蔡英文競選總部」。對此，李進勇在3日就任時受訪表示，「這是過多的聯想，且一點根據都沒有」。

中選會3日舉行代理、新任主任委員交接典禮，由行政院李孟諺秘書長監交。李進勇致詞時期勉同仁，中選會在辦理各項選舉及公民投票的角度只有成敗，沒有輸贏，選舉是選賢與能，讓選民能真正選出理想的候選人，公民投票則是讓公民主權、參政權能真正展現，如果中選會能夠做到，這就是成功的選務工作，也是選務機關的核心價值。

李進勇針對公投法修法表示，除選務改進外，也希望從源頭減量，行政院所提公投法修正草案，讓大選和公投一同舉辦從「應」改為「得」就是希望給選務部門空間。

對於公投法的修正，李進勇在典禮後受訪表示，這個問題是大家關心的，去年九合一選舉跟公投為什麼會造成這麼大的困擾，主要是九合一選舉加上10個公投案，這麼多的工作負荷壓在選務部門；中選會當然還有提升改善空間，但是選務部門的能量畢竟也有極限，希望社會大眾體諒。

李進勇指出，他接下來的工作就是要趕快進一步盤點確認，跟地方選委會共同商議，希望落實選務改進的意見。除選務改進外，也希望從源頭減量，好比是防洪治水，在上游要做水土保持，中下游要分流，這樣水才能夠暢通，選務也是一樣，所以行政院提出的公投法修正草案，就是希望給選務部門一個空間，讓大選和公投一同舉辦從「應」改為「得」。

針對有團體在中選會樓下抗議，指李進勇就任中選會主委，中選會就成為蔡政府的競選總部。李進勇表示，這是過多的聯想，且一點根據都沒有，但有些人就是有種焦慮感，希望大家以正向看待問題，也讓他跟選務部門同仁有空間確實為選務工作把關。