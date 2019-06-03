不捨孫大千因理想受攻擊　8好朋友聲明力挺：他是勇敢、有想法的人





▲8名孫大千的朋友發出共同聲明。（圖／翻攝自臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨前立委孫大千時常在臉書上PO出挺高雄市長韓國瑜的言論，近日卻遭到同黨台北市議員徐巧芯、資深媒體人李艷秋、討債名人董念台批評。對此，8位孫大千的朋友在3日共同發出簡短聲明，強調孫大千是一個勇敢、有想法的政治人物，也希望孫大千別忘了，「當你碰到困難的時候，別忘了你的身旁還有著我們。」

針對孫大千近日被諸多人士批評，謝國樑、周守訓、黃志雄、張嘉郡、林國正、王廷升、張斯綱、徐弘庭3日在臉書上發出共同簡短聲明，希望對孫大千表達一些支持和鼓勵。

孫大千的好友們在共同聲明指出，「我們是一群孫大千的好同事、好朋友們。多年來跟他一起共事，一起問政。他是一位勇敢、有想法的政治人物。」

好友們也強調，近日來，孫大千因為堅定支持著他的理想而受到了很多攻擊及批判。我們在這裡共同表達對他的關心與支持。「大千加油！當你碰到困難的時候，別忘了你的身旁還有著我們！！」

董念台31日在臉書提到，當孫大千成了韓國瑜身邊人，他著實嚇了一大跳。「因為孫大千是一個卑鄙小人，韓國瑜怎會跟這種貨色對上眼？也因為孫大千的出現，我從此不再相信韓國瑜會是一個能做大事之人！」

李艷秋30日也在臉書PO文表示，「郭台銘韓國瑜，先處理楊秋興和孫大千吧！」國民黨初選，看來是韓國瑜郭台銘相爭的局面，「郭韓本尊都還維持了最起碼的和諧面貌，只不過他們的代言人越來越離譜。」直指韓國瑜若繼續讓孫大千站在身旁，「應該是覺得自己朋友太多吧！」

而徐巧芯也在政論節目上特別指名孫大千，她說「孫大千也是我們同黨同志，但是他經常會在臉書上面去講說這個有一些陰謀論。」、「又何以孫大千在網路上面去影射另外一位候選人是可以的」。徐巧芯也提及，許多韓粉仍然是理性的，同時希望孫大千「可以不要再害韓國瑜」。

▲前立委孫大千。（圖／翻攝孫大千臉書）